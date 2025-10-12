Benjamin Netanyahu celebró la inminente liberación de rehenes y pidió dejar de lado los desacuerdos

El primer ministro israelí destacó la “unidad nacional” tras el alto el fuego en Gaza y aseguró que la campaña “no ha terminado”.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , celebró la inminente liberación de rehenes secuestrados por Hamás tras el alto el fuego en Gaza , e instó a los ciudadanos a “dejar de lado los desacuerdos”. En un mensaje al país, habló de “una noche de lágrimas y alegría”, aunque advirtió que “la campaña no ha terminado”.

Durante su discurso, Netanyahu agradeció el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad y destacó que los esfuerzos colectivos permitieron lograr “victorias que asombraron al mundo”.

Sin embargo, remarcó que el conflicto no está cerrado : “Algunos de nuestros enemigos intentan reconstruirse para atacarnos de nuevo. Y como decimos: ‘Estamos en ello’”, afirmó el mandatario.

También valoró los contactos con familiares de los secuestrados. “Mi esposa y yo nos reunimos muchas veces con las familias de los rehenes. Vimos su dolor, su anhelo y sus lágrimas. Les prometí: ‘No descansaré hasta traer de regreso a sus seres queridos’” , expresó el primer ministro israelí.

“Sé que hay muchos desacuerdos entre nosotros, pero hoy, y espero que también en el futuro, tenemos motivos de sobra para dejarlos de lado”, señaló Netanyahu.

Hamas podría adelantar la liberación de los rehenes mientras Israel dice que está “listo” para recibirlos

Tras la firma del acuerdo de paz con Israel, el movimiento Hamás confirmó que 20 de los 48 rehenes que permanecen cautivos están vivos y podrían ser liberados este domingo, antes de lo previsto. Según el Wall Street Journal, fuentes cercanas a las negociaciones señalaron que el proceso podría adelantarse unas horas.

Desde el gobierno israelí afirmaron que se preparan para recibirlos. “Israel está preparado y listo para recibir inmediatamente a todos nuestros rehenes”, aseguró Netanyahu, tras comunicarse con el Coordinador de Rehenes y Desaparecidos, el general de brigada Gal Hirsch.

El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, adelantó que la liberación podría producirse “en cualquier momento” y confirmó que Donald Trump viajará este lunes a Medio Oriente para recibirlos. “No se puede decir con exactitud cuándo serán liberados, pero tenemos toda la expectativa”, declaró a NBC.

De acuerdo con el acuerdo de paz, Hamás debe liberar a los rehenes en un plazo de 72 horas, que vence el lunes al mediodía. A cambio, Israel liberará a unos 2.000 prisioneros palestinos. Entre los cautivos figuran tres argentinos: Eitan Horn, David Cunio y Ariel Cunio, mientras que el cuerpo de Lior Rudaeff, también argentino, permanece en Gaza.

El Ministerio de Salud de Gaza informó que prepara el Hospital Nasser para recibir a los liberados y a “un gran número de cuerpos”, y confirmó que la mayoría requerirá atención médica urgente.

Por su parte, el enviado especial de C5N, Gabriel Michi, reportó desde Tel Aviv que Trump será recibido con ovaciones, mientras que Netanyahu fue silbado por algunos familiares de rehenes durante los actos del sábado. El mandatario norteamericano tiene previsto llegar este lunes a Jerusalén, donde se reunirá con Netanyahu y luego dará un discurso ante el Parlamento israelí.