Acusaciones de violencia de género y fajos de billetes: Nadia Beller difundió sus chats con Fernando Cerimedo previos al ataque

Beller, internada tras el ataque, compartió conversaciones con su expareja. En los mensajes, ambos hacen referencia a episodios de violencia física.

La abogada y activista boliviana Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo , publicó en sus redes sociales una serie de chats con el exasesor de Milei en las que mostró fajos de dinero, una condecoración otorgada por la Policía de Bolivia y fotografías de su cuerpo con moretones . Las imágenes fueron compartidas desde el hospital donde permanece internada tras el intento de asesinato que sufrió el lunes.

Las publicaciones revelan conversaciones que Beller mantuvo con Cerimedo , en las que ella denuncia episodios de violencia física.

En una de las fotografías compartidas por Beller aparecen numerosos fajos de dinero guardados en un cajón y una placa con la inscripción: "Curso de seguridad y protección de personas. Reconocimiento a Licenciado Fernando Cerimedo" .

En un mensaje junto a la publicación, la abogada apuntó directamente contra la Policía boliviana: "Lo van a encubrir" . También señaló: "Miren cómo lo condecoraban" , en referencia al reconocimiento recibido por Cerimedo, quien actualmente se desempeña como colaborador del presidente boliviano, Rodrigo Paz.

Beller también cuestionó el manejo de la investigación por el ataque que sufrió y afirmó que "no quiere que el caso sea declarado en reserva" . En ese sentido, sostuvo: "Tengo derecho de conocer las investigaciones" .

Las imágenes fueron compartidas en las redes sociales de Beller Nadia Beller | Facebook

En otra serie de publicaciones realizadas en Facebook, la abogada mostró imágenes de moretones en distintas partes de su cuerpo y difundió capturas de conversaciones que mantuvo con Cerimedo donde ambos hacen referencia a episodios de violencia de género.: "Ahora decís que no me pegaste. Ahorcarme y tirarme por todos los suelos y golpearme el pómulo no es pegar. Mirá vos", le escribió Beller a su expareja.

Según los chats, los ataques habrían ocurrido en junio de 2026. Nadia Beller | Facebook

En otro pasaje, agregó: "Me alegro de saber que todas tus disculpas anteriores eran falsas, nunca fueron de arrepentimiento. Igual ya me di cuenta por la forma en la que actuaste".

A estos mensajes, Cerimedo respondió: "Te pedí disculpas de mil formas, pero vos solo querés seguir castigándome, vengándote. Y te entiendo. Pero no tenés límites tampoco y entonces la cuota de amor se nota que se fue".

En otro tramo de la conversación, Beller señaló: "Se me está haciendo moretón en el cuello y el del pómulo se me está irradiando hasta abajo del ojo". Ante ese mensaje, Cerimedo respondió: "Tenés que ponerte frío amor". Beller, por su parte, sentenció: "No tengo que alejarme de vos".

Nadia Beller acusó a Fernando Cerimedo por el intento de asesinato: "Estoy segura de que tuvo que ver"

La abogada permanece internada en Bolivia tras recibir tres disparos. Desde allí, apuntó directamente contra el exasesor de Milei de ser uno de los ideólogos del intento de asesinato: "Estoy segura de que tuvo que ver".

En diálogo con Radio 10, Beller describió las secuelas físicas y el impacto que tuvo el ataque. "Estoy bastante dolorida, muy conmocionada. No pude dormir prácticamente nada. Cierro los ojos y es una pesadilla tras otra".

La mujer explicó que, pese a haber recibido varios impactos pudo permanecer consciente durante todo el episodio: "Afortunadamente los impactos no me dieron en órganos vitales. Tengo el brazo derecho destrozado, el hueso que me lo han reconstruido está bastante astillado (...) Pero entiendo que no hay ningún disparo que haya comprometido mi vida, por eso es que estuve consciente en todo momento".

Según el relato de Beller, el ataque habría comenzado con un contacto que le ofreció información reservada que podía perjudicar al expresidente boliviano Evo Morales. La abogada sostuvo que Cerimedo conocía esos encuentros y que incluso fue quien la impulsó a participar.

En ese sentido, afirmó: "Estoy plenamente segura de que él tiene que ver porque el primer día que me citan, ellos me justifican de que no se presentaron porque vieron a los dos guardias que mandó Fernando... Además, supuestamente su policía, tuvo contacto con el hijo del sicario".

Beller también aseguró que considera que el exasesor no esperaba que sobreviviera al ataque y pudiera revelar la información que tenía en su poder: "Obviamente que Fernando no esperaba que yo viva para contar estas cosas y que en mi celular y en la cartera toda esta información nunca salga a la luz".

"Fernando, en vez de venir acá a verme tras que sucede esto, lo que hace es conseguir un vuelo hacia Buenos Aires e intentar fugarse con una mochila de dinero", sentenció.