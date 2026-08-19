Nadia Beller acusó a Fernando Cerimedo por el intento de asesinato: "Estoy segura de que tuvo que ver"

La abogada habló desde el hospital donde se recuperada, en Bolivia. Aún conmocionada, detalló la gravedad de las secuelas físicas con las que lidia minuto a minuto.

Pese a la saña de los atacantes, la mujer pudo mantenerse lúcida ya que las balas no ingresaron en órganos vitales.

La abogada Nadia Beller habló desde el hospital donde permanece internada, en Bolivia , y acusó al exasesor Fernando Cerimedo por el intento de asesinato. Acostada en su cama, y en medio de su recuperación, expresó a Radio 10: "Estoy segura de que tuvo que ver".

Aún conmocionada por el intento de homicidio, la activista detalló la gravedad de las secuelas físicas: "Estoy bastante dolorida, muy conmocionada. No pude dormir prácticamente nada. Cierro los ojos y es una pesadilla tras otra".

La activista y analista política , expareja del consultor argentino, sufrió un ataque a balazos durante la noche del lunes en un hotel de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia . Allí recibió tres disparos y debió ser trasladada de urgencia a un centro de salud.

La secuencia ocurrió en un establecimiento ubicado en la zona del Canal Isuto y quedó registrada por las cámaras de seguridad. Las imágenes captaron el momento en el que dos atacantes vestidos como repartidores de delivery abordaron a Beller y concretaron la agresión .

Pese a la saña de los atacantes, la mujer pudo mantenerse lúcida ya que las balas no ingresaron en órganos que resultaran importantes para su vida: "Afortunadamente los impactos no me dieron en órganos vitales. Tengo el brazo derecho destrozado, el hueso que me lo han reconstruido está bastante astillado (...) Pero entiendo que no hay ningún disparo que haya comprometido mi vida, por eso es que estuve consciente en todo momento".

"Estoy bastante dolorida, muy conmocionada. No pude dormir prácticamente nada. Cierro los ojos y es una pesadilla tras otra", contó Beller y detalló que Cerimedo voló a Buenos Aires tras ser atacada.

Según su reconstrucción, el ataque se gestó a través de un contacto que prometía información reservada para perjudicar al expresidente boliviano Evo Morales. Cerimedo no solo estaba al tanto, sino que fue el principal impulsor para que acudiera a las citas.

En otro tramo de la entrevista, arrojó directamente: "Estoy plenamente segura de que él tiene que ver porque el primer día que me citan, ellos me justifican de que no se presentaron porque vieron a los dos guardias que mandó Fernando... Además, supuestamente su policía, tuvo contacto con el hijo del sicario".

Luego agregó: "Obviamente que Fernando no esperaba que yo viva para contar estas cosas y que en mi celular y en la cartera toda esta información nunca salga a la luz". Además, expuso la maniobra de fuga que intentó el consultor inmediatamente después de los disparos: "Fernando, en vez de venir acá a verme tras que sucede esto, lo que hace es conseguir un vuelo hacia Buenos Aires e intentar fugarse con una mochila de dinero".

Qué se sabe del ataque de Fernando Cerimedo a Nadia Beller en Bolivia: hipótesis, investigación, detenidos y novedades del caso

Luego del atentado, los responsables escaparon a bordo de una motocicleta y, de acuerdo con la información difundida por medios locales, posteriormente habrían utilizado otro vehículo para continuar la fuga.

El caso derivó este martes en la detención de Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Javier Milei y vinculado políticamente con Rodrigo Paz. Gentileza El Deber

El caso derivó este martes en la detención de Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Javier Milei y vinculado políticamente con la administración del mandatario boliviano Rodrigo Paz. La Policía investiga si tuvo algún tipo de participación en el ataque debido al vínculo sentimental que mantuvo con la víctima, aunque hasta el momento no se determinó su responsabilidad.

Una comisión de fiscales allanó este martes dos inmuebles en la zona sur de La Paz donde residía Cerimedo, quien pasó de estar arrestado a formalmente aprehendido por el delito de tentativa de feminicidio contra su expareja, según confirmó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.

Los operativos se llevaron a cabo en la zona conocida como Los Pinos, tras conocerse el cambio en la situación procesal de Cerimedo. La activista Nadia Beller lo señaló de manera directa como responsable de haber ordenado el ataque que sufrió, ejecutado por sicarios en la noche del lunes, mientras ella aguardaba en la puerta de un hotel en la ciudad de Santa Cruz.