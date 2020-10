Chaco salteño: el drama de pasar de la inundación a la sequía extrema

La sequía y el fuego destruyeron toda la esperanza productiva en las provincias de Formosa y Chaco, donde hace más de un semestre que no se registran precipitaciones importantes. Si bien aún no se estableció el grado de deterioro rural, ya se registra mortandad de ganado vacuno. Las lagunas se secaron y los animales mueren empantanados. La recuperación será muy lenta porque la sequía atenta contra las pasturas y reservas forrajeras, pero además el fuego destruyó estructuras prediales y la electrificación rural. Marcelo Repetto, presidente de la Sociedad Rural del Chaco, aseguró que “en el caso de la ganadería, la preñez va a bajar entre 15 y 20 puntos para el año próximo porque las vacas no van a tener condición corporal”.