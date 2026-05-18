Volaron la soja, el maíz y el trigo ante expectativa de compras récord de China a EEUU

Fue luego de que la Casa Blanca anunciara que Pekín se comprometió a adquirir al menos u$s17.000 millones en productos agrícolas estadounidenses durante los próximos tres años. El mercado reaccionó con alzas generalizadas.

El impulso alcista de los granos se dio luego de que la Casa Blanca revelara que China se comprometió a comprar al menos u$s17.000 millones en productos agrícolas estadounidenses en los próximos tres años.

La soja, el maíz y el trigo cerraron este lunes con fuertes ganancias en el mercado de Chicago luego de que Estados Unidos informara un nuevo compromiso de compras agrícolas por parte de China, en un contexto de renovado acercamiento comercial entre ambas potencias.

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La principal suba fue para el trigo , que escaló un 3,5% y finalizó en u$s242,04 por tonelada . Por su parte, la soja trepó un 2,2% hasta los u$s442,02 , mientras que el maíz avanzó un 3,1% y cerró en u$s185,23 .

El impulso alcista se dio luego de que la Casa Blanca revelara que China se comprometió a comprar al menos u$s17.000 millones en productos agrícolas estadounidenses en los próximos tres años, tras las reuniones mantenidas la semana pasada entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping.

Según detalló Washington, el acuerdo no incluye los compromisos de compra de soja asumidos previamente por Pekín en octubre de 2025. En el mercado, los operadores no esperaban que China elevara su objetivo de importaciones de soja por encima de las 25 millones de toneladas métricas.

A pesar del anuncio, las importaciones agrícolas chinas desde EEUU todavía enfrentan un arancel adicional del 10%, vigente desde las rondas de represalias comerciales del año pasado que golpearon con fuerza el intercambio bilateral.

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Mayor apertura el comercio bilateral

En paralelo, el Ministerio de Comercio de China señaló que ambos países buscan avanzar en una mayor apertura del comercio bilateral, incluyendo productos agrícolas, mediante reducciones arancelarias recíprocas sobre una amplia gama de bienes, aunque sin precisar cuáles.

En el caso del trigo, además del factor geopolítico, el mercado siguió de cerca las condiciones climáticas en Estados Unidos. Según Arlan Suderman, economista jefe de materias primas de StoneX, las lluvias previstas para esta semana en las planicies trigueras estadounidenses llegarían demasiado tarde para revertir el deterioro de los cultivos de invierno e incluso podrían provocar daños adicionales.

Además, operadores europeos advirtieron que los elevados precios internos del trigo en Estados Unidos están llevando a compradores norteamericanos a importar cereal desde Polonia, en una señal de tensión sobre la oferta disponible.