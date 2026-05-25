Fed acorralada, ola de salidas a Bolsa y un mercado con menos margen de error: dónde está el valor

Cinco ejes para leer lo que viene: Warsh en la Fed, los IPOs de SpaceX, OpenAI y Anthropic, la dinámica que amplifica los movimientos, y el oro y la energía como hedge.

Los cinco ejes que empiezan a definir el tono del mercado en los próximos meses.

La dinámica de mercado cambió. La combinación entre inflación persistente , presión política sobre la Reserva Federal , euforia por inteligencia artificial y valuaciones extremas empieza a construir un escenario mucho más delicado para los inversores. El problema no es solamente si el mercado está caro: el verdadero desafío es entender cuánto margen de error queda .

En ese contexto, hay cinco ejes que empiezan a definir el tono de los próximos meses: la nueva Fed de Kevin Warsh , la ola de IPOs liderada por SpaceX, OpenAI y Anthropic , la fragilidad creciente del Nasdaq , el rol de las tecnológicas vinculadas a IA y la vuelta del oro y la energía como coberturas estructurales .

Abril marcó 3,8% interanual de inflación —máximo desde mayo 2023— muy por encima del objetivo de 2%. Sumado al shock energético por Medio Oriente, el mercado de bonos descuenta tasas más altas.

Llegó Kevin Warsh a presidir la Fed con mandato del Ejecutivo para bajar tasas. Mientras tanto, el BCE pausó su ciclo de baja y evalúa volver a subir. El riesgo es que los bancos centrales ajusten la liquidez justo cuando la IA atraviesa su mayor momento de demanda de capital.

Kevin WARSH Kevin Warsh, nuevo presidente de la Fed. Foto: Fox News

2. La ola de IPOs y su debilidad común

SpaceX presentó su S-1 el 20 de mayo y debuta el 12 de junio en Nasdaq bajo el ticker SPCX a valuación target de u$s1,5-1,75 billones, con el objetivo de captar hasta u$s75.000 millones.

Si lo logra, se convertiría en el IPO más grande de la historia. OpenAI presentaría su filing en los próximos días apuntando a Q4 a valuación cercana al billón, y Anthropic apunta también a Q4 con valuación similar.

Las tres buscan valuaciones cercanas a u$s4 billones contra ventas en torno a u$s100.000 millones: un múltiplo de 40 veces ventas, con SPCX superando las 70x.

3. ¿Burbuja? El riesgo puede ser estar demasiado cauto

Goldman Sachs alerta que los flujos amplifican el movimiento en lugar de contenerlo. La volatilidad implícita de acciones individuales cotiza cerca de 36 contra 19 del índice —spread máximo en años—, agravado por el rebalance forzado del Nasdaq-100 con SpaceX vía "fast entry".

Del otro lado, Morgan Stanley plantea la pregunta del año: ¿y si el mayor riesgo no es ser demasiado optimista, sino ser demasiado cauto después de que el mercado ya descontó riesgos?

MS subió el target del S&P 500 a 8.300 sostenido en earnings —EPS creciendo 23% en 2026, margen neto récord de 14,7%—. No son visiones incompatibles: el mercado puede subir y volverse más frágil a la vez.

Foco: Nvidia, Broadcom, TSMC, Alphabet y el ciclo de memorias

NVIDIA reportó el 20 de mayo un Q1 FY27 contundente: u$s81.600 millones de ingresos (+85%), Data Center en u$s75.200 millones (+92%), flujo de caja operativo duplicado a u$s55.000 millones, guidance Q2 en u$s91.000 millones, dividendo +25x y u$s80.000 millones de buyback. PEG forward de 0,61.

Otros beneficiarios del ciclo de infraestructura en IA: Broadcom muestra revenue trimestral de u$s8.400 millones en IA (+106%), backlog de u$s73.000 millones, y diseña el custom silicon de Google, Meta, OpenAI y Anthropic.

TSMC sigue con foundry monopólica del 3nm (“3 nanómetros”, una referencia a la tecnología de fabricación de chips más avanzada del mundo). Alphabet creció su cloud B2B 63% interanual. Micron Technology, el play más puro del ciclo de memorias: el revenue del sector se proyecta triplicando de u$s210.000 millones a u$s700.000 millones en 2026, con HBM sold out. Micron cotiza a 8x earnings 2027, algo que no se ve en una burbuja.

4. Oro: refugio frente al deterioro del dólar

El telón fiscal es estructural: déficit USA en 6% del PBI para 2026/27, deuda pública rumbo a 120% según Fitch, treasuries largos en 4,5% a 10 años. El riesgo no es solo inflación: es la pérdida gradual de confianza en el dólar como reserva de valor.

Asignar 5% vía GLD no es trade táctico —es hedge estructural contra fragmentación monetaria, presión política sobre la Fed y prima geopolítica—.

5. Energía: cobertura inflacionaria con valuaciones atractivas

El sector pesa apenas 4% del S&P 500 y los gestores no le prestan atención. Tres fortalezas: disciplina financiera con devolución de caja vía dividendos; cobertura contra inflación porque los retornos de commodities se mueven inversamente con el dólar; y exposición indirecta al ciclo de IA, porque la demanda de energía de los data centers en EEUU pasaría de 31 GW en 2025 a 66 GW en 2027 según Goldman Sachs (el gas natural es la fuente más rápida de instalar contra una nuclear que tarda años o un carbón que se está retirando). Por otro lado, si Hormuz no desescala, JPMorgan proyecta Brent en USD 120-130 —escenario que reforzaría la tesis del sector como cobertura—.

En síntesis, la decisión de la Fed, la primera reacción a los IPOs y la dinámica del Nasdaq con la inclusión forzada de SpaceX van a marcar el tono de los próximos meses. La diversificación y la correcta alineación del portfolio al perfil del inversor son las claves de la estrategia a seguir.



Gerente Comercial Wealth Management de Max Capital.