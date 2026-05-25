Los graves accidentes viales en la mañana del feriado por el 25 de mayo

Los equipos de emergencias médicas desplegaron un apurado operativo en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Asistieron a varias personas heridas tras una ola de al menos nueve choques y vuelcos durante la madrugada.

Un violento choque en el barrio de Puerto Madero dejó un auto dado vuelta por completo y otro con destrozos de gravedad.

El feriado nacional de este 25 de mayo arrancó con un panorama preocupante en las calles porteñas debido a varios accidentes de tránsito concurrentes . El personal de emergencias médicas trabajó de manera intensa para asistir a los damnificados y trasladar a las personas heridas hacia los centros de salud correspondientes.

Un total de nueve siniestros viales movilizaron a la Policía de la Ciudad y al Sistema de Atención Médica de Emergencias ( SAME ) durante la madrugada y el comienzo de la mañana.

El caso más impactante ocurrió en Avenida Córdoba 230, entre Hipólito Bouchard y Leandro Alem , donde colisionaron dos vehículos y se produjo un vuelco. Las dotaciones de bomberos y los agentes de tránsito colaboraron en la zona, mientras que los médicos asistieron en el lugar a cuatro mujeres de 21, 22, 24 y 27 años, sin registrar heridos de gravedad que requirieran traslados médicos.

Otro de los accidentes graves ocurrió en el cruce de Avenida Boedo y Pavón . Allí chocaron dos autos y tres personas resultaron heridas con varios golpes en el cuerpo . Los médicos trasladaron a un hombre de 33 años y a dos mujeres de 40 y 53 años hacia el hospital Durand. Los oficiales de la Policía Comunal 5B quedaron a cargo de investigar cómo fue el choque.

Los accidentes de tránsito también afectaron a los barrios de Balvanera y Palermo en las primeras horas del día. A las 00:35, las calles México y Pichincha fueron el escenario de un choque entre un auto y un moto que no dejó heridos de gravedad, por lo que la Policía Comunal 3A inició las tareas de control sin auxilio médico. Luego, a las 01:40 en Palermo, en Soler 5750 entre Bonpland y Ángel Carranza , ocurrió una colisión similar. En este segundo hecho, el motociclista resultó lesionado pero se negó a recibir la asistencia de la ambulancia del SAME.

El parte de las autoridades también sumó un hecho a las 02:55 en la calle Juan Bautista Alberdi 7300. Allí, un colectivo de la línea 55 tuvo que frenar de manera muy brusca. Los médicos atendieron en el lugar a una mujer de 71 años y también revisaron al chofer. Como nadie tenía heridas graves, el colectivo pudo seguir con su viaje normal. Los policías de la Comisaría Comunal 9 quedaron a cargo de los papeles del caso.

Cerca de las 03:25 de la madrugada, un taxi y 1 moto chocaron en la calle Carlos Calvo 1550, en el barrio de Constitución. El motociclista sufrió un fuerte golpe en su pierna, por lo que los médicos lo trasladaron de urgencia al hospital Penna. En el lugar del accidente trabajaron los oficiales de la Policía Comunal 1 Sur para ordenar el tránsito y realizar las actas.

Hubo un choque de 2 autos en Avenida Figueroa Alcorta y Sarmiento, y una colisión en Ángel Gallardo y Acoyte que mandó a un motociclista al hospital Durand. Además, otro conductor de moto cayó en Avenida del Libertador y Pueyrredón, mientras los peritos trabajaban en el vuelco de Avenida Córdoba y Alem.

La seguidilla terminó después de las 08:00 en Cosquín 498, entre Tuyutí y Palmar. Una camioneta chocó contra el cantero de una vivienda y las ambulancias del SAME acudieron rápido para asistir a las víctimas.

Murió un nene de 9 años atropellado en la Panamericana

Una tragedia ocurrió este domingo cerca de las 20:30 de la noche en la autopista Panamericana. Un nene de 9 años entró con su bicicleta al asfalto en el kilómetro 44, con sentido a la provincia, y un auto lo chocó de frente. Por el grave accidente, las autoridades tuvieron que cortar y achicar los carriles de la ruta por al menos 2 horas.

murio nene en panamericana La causa quedó caratulada como homicidio culposo y la instrucción recayó en la Comisaría Pilar 7ma, con intervención de la UFI Turno Pilar.

El menor, identificado como B.D. y vecino de la zona, iba en bicicleta con amigos por la colectora. Testigos contaron que el nene bajó por una lomada y no pudo frenar, por lo que entró directo a la Panamericana. En ese instante, un Volkswagen Vento manejado por un hombre de 29 años lo atropelló. El nene murió en el carril rápido y su bicicleta rodado 16 quedó tirada en la banquina.

Los voceros judiciales confirmaron que el nene murió en el acto tras el fuerte golpe. Minutos después del choque, se desplegó un operativo con agentes de Defensa Civil, la Policía Vial de Pilar, Gendarmería Nacional y personal de Autopistas del Sol para trabajar en el lugar de la tragedia.

La causa quedó caratulada como homicidio culposo y la instrucción recayó en la Comisaría Pilar 7ma, con intervención de la UFI Turno Pilar