Matías Durante: "Desde nuestra plataforma le agregamos valor a la agroindustria"

Matías Durante: La idea de emprender siempre estuvo presente, pero se me ocurrían cosas ajenas a mi actividad. Un día, mientras iba hacia una reunión laboral con la idea de cambiar de trabajo, comencé a cuestionarme algunas ideas que tenía en mente. Ya venia con ganas de emprender entonces pensé: el puesto de vendedor al que me voy a postular en algún momento va a dejar de existir o se va a reconvertir y ahí fue cuando imaginé cómo serían las transacciones en la industria molinera en el futuro. Comencé a averiguar cómo se opera en el resto del mundo y si había alguna herramienta para la venta de harina de trigo industrial. Luego me junté con un desarrollador, comenzamos a diseñar el proceso tal cual como existe en la actualidad pero digitalizado y agregamos algún plus para ayudar a la molinera y a los compradores para que sea mas simple la solicitud de cotización. En Argentina hay 140 molinos y es imposible llamar a todos. La herramienta que creamos tiene la posibilidad de conectarse con cada uno de ellos para conocer quién puede cumplir con la calidad y calidad pedida por el comprador.

P.: ¿Quiénes son los clientes de Modo Agrario?

M.D.: Son los usuarios, tanto compradores como vendedores. Dentro de los compradores tenemos una división de alimentación humana y recientemente lanzamos una de alimentación animal.

En la primera tenemos como principal producto la harina de trigo, que fue por donde empezamos y luego nos dimos cuenta que con la aplicación podíamos resolver otros problemas de la agroindustria. Hoy en día, nuestros compradores van desde una fábrica de galletitas, de pasta, o hasta una panadería, todos pueden pedir una cotización.

P.: ¿Es por eso de decidieron ampliar el campo de acción de la plataforma?

M.D.: Queremos expandirnos a otros sectores y estamos a la búsqueda de inversiones como para expandir el modelo de negocio en Brasil y México. También desarrollamos una versión Modo Agrario Comex, que va a estar a disposición de toda la agroindustria para que se conecten con el mundo. Una industria de Brasil o de Bolivia -principales compradores- podría comprar harina de trigo a través de nuestra herramienta. La verdad es que nos empezaron a llegar pedidos de países vecinos y comprendimos que ahí había un negocio. Somos un pais agroindustrial, tenemos que aumentar la producción para que entren más dólares al pais y desde nuestra plataforma le agregamos valor a la agroindustria para que pueda comercializar de forma segura.

P.:¿De qué manera ganan dinero?

M.D.: El modelo de negocio es el de una herramienta gratuita para el comprador y nosotros le cobramos el 1% de la operación al vendedor. Nuestra comisión es baja porque apuntamos a un negocio de volumen. El pago de cada operación que se concreta se arregla entre las partes, las cotizaciones son confidenciales y nosotros armamos un contrato donde quedan todos los detalles plasmados según los requerimientos de compra. El esquema además es colaborativo y eso hace que se cumpla lo pactado porque existe un sistema de calificaciones.

P.: ¿Qué volumen de negocio generaron hasta ahora?

M.D.: La plataforma comenzó a operar en julio del 2021 y ya comercializamos 24 millones de pesos en ventas de harina de trigo, con un marcado crecimiento en el mes de marzo. Es que hubo un fuerte incremento de precios tras el inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, entonces la gente comenzó a buscar precio y se volcó a utilizar la plataforma.

P.: ¿Cuáles son los próximos desafíos?

M.D.: Vamos a incorporar más líneas de productos. Ya tenemos harina fraccionada, aceites y luego vamos a avanzar con legumbres y frutas secas. Nosotros venimos a hacer más eficiente la compra de materias primas. Tenemos clientes que usan la plataforma que están muy conformes y que lograron ahorros cercanos al 7% en las compras de materias primas gracias a nuestra plataforma.