Al trigo le faltó agua y fracasaría la campaña fina

Endeudamiento

En el caso del trigo, la preocupación está a flor de piel porque hay miles de productores que se endeudaron y apostaron a la campaña fina para luego cancelar sus deudas. Ese dinero probablemente no esté y las dificultades financieras aparecerán durante los primeros meses del año próximo.

Miguel Cané, titular de la Asociación Argentina de Trigo (Argentrigo) explicó a Ámbito que con estos ciclos tan largos de sequía y ante el avance de la biotecnología, se podría contemplar una mayor incorporación del trigo resistente a sequía, llamado HB4 y producido por la empresa Bioceres. Según Cané, “mirando a mediano plazo me parece que puede ser una herramienta interesante para estos avatares climáticos” y agregó que “sea el HB4 o sea algún otro evento, a la larga va a pasar”.

Todo esto ocurre en un contexto de incertidumbre en la política económica que no ayuda para tomar las mejores decisiones.

Excepcionalidad

Cané aseguró que por el “efecto Argentina” no hubo mayor inversión en tecnología para la siembra del cultivo. “Yo siempre hablo de productores defensivos y productores agresivos. Los productores agresivos están en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en países que están creciendo mucho y que están fomentando la agroindustria. Nosotros somos un país hostil hacia la agroindustria en general y a la producción en particular. A menos que estés en una zona excepcional, el que tiene alguna duda juega un partido defensivo. En general no hubo una gran aplicación de tecnología porque además es algo que se va consolidando a medida que el cultivo avanza”.

Si bien hay una cuota de esperanza con el aporte que podría dar la zona sur de Buenos Aires, todo parece indicar que la proyección de producción trigo sufrirá nuevos recortes.

En este sentido, Ricardo Ulloa, Líder en Extensión de la Zona Centro de Nidera explicó a Ámbito que “el número de espigas ya esta bastante definido. Esto lo que va a hacer es aportar peso, que va a compensar, aunque eso tiene un límite porque el grano no va a crecer indefinidamente”.

Ya al sur del área agrícola -luego de las heladas- las lluvias podrían haber amortiguado los daños y según Ulloa, es probable que en esa zona “tengamos un espaldarazo”.

Uno de los aspectos en los que se debería trabajar a futuro en el caso del trigo es en acortar las brechas de rendimiento entre productores. Al ser consultado por este tema, Ulloa destacó que en Nidera se trabajó fuerte con la variedad “baguette 820”, que es un trigo bien sureño. Con buena nutrición de suelo se pueden construir buenos rendimientos. “Hay lotes de trigo en los que hemos superado los 100 quintales. Pero mas allá de lo que se logre en cada caso, lo bueno es que la genética está y que esas variedades pueden rendir si las acompañamos con un manejo adecuado”.