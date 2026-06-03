Agroactiva 2026: Banco Credicoop refuerza su apuesta para el campo con líneas especiales de financiamiento

La entidad participa de una nueva edición de la muestra agropecuaria con propuestas de financiamiento, beneficios especiales y una amplia oferta de productos y servicios destinados a productores y empresas del sector.

Desde la entidad señalaron que en su stand se podrá acceder a condiciones y bonificaciones especiales para las operaciones pactadas durante Agroactiva 2026.

Con el objetivo de acompañar al sector agropecuario con más servicios y herramientas financieras, Banco Credicoop participará una vez más de Agroactiva 2026 , la exposición agropecuaria a cielo abierto que se realizará entre el miércoles 3 y el sábado 6 de junio en la localidad santafesina de Armstrong .

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Durante la muestra, la entidad ofrecerá distintas alternativas de financiamiento, entre las que se destaca la Tarjeta AgroCabal , que permite acceder a financiación de hasta un año de plazo, cobertura en todo el país y convenios de hasta 270 días a tasa fija con los principales proveedores de agroinsumos. Además, las compras realizadas durante Agroactiva contarán con una tasa promocional del 30% TNA .

La propuesta también incluye el descuento de cheques de pago diferido , con plazos extendidos de hasta un año para proveedores del agro.

Por otra parte, el banco dispondrá de créditos para la adquisición de bienes de capital mediante convenios con proveedores de maquinaria agrícola, con una tasa fija promocional del 22% TNA y plazos de hasta 36 meses .

Asimismo, ofrecerá Leasing Credicoop , con financiamiento de hasta 31 meses para rodados y maquinaria vial y de hasta 49 meses para maquinaria agrícola .

Financiamiento en dólares y comercio exterior

Entre las herramientas disponibles también se destacan los créditos a tasa 0% en dólares para financiar inversión y capital de trabajo a través de convenios con proveedores.

A su vez, quienes se acerquen al stand podrán conocer los beneficios de la Cuenta Corriente Digital bonificada hasta por un año.

En materia de Comercio Exterior, Banco Credicoop ofrecerá alternativas para la financiación de importaciones, así como opciones de pre-financiación y financiación de exportaciones.

Desde la entidad señalaron que en su stand se podrá acceder a condiciones y bonificaciones especiales para las operaciones pactadas durante Agroactiva 2026.

Los interesados podrán acercarse al Stand N° 164F durante la exposición para conocer en detalle las distintas propuestas destinadas al sector agropecuario.