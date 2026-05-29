Nicolás Pino lanzó su candidatura para presidir la Sociedad Rural Argentina con el firme respaldo de más de 800 socios de todo el país

El funcionario cuenta con el respaldo de más de 800 socios. "He decidido presentarme para presidir un nuevo mandato", expresó.

Con el firme respaldo de más de 800 socios de todo el país, Nicolás Pino anunció su candidatura para presidir la Sociedad Rural Argentina (SRA) , de cara a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 9 de septiembre .

Pino, actual presidente de la SRA , oficializó su decisión tras el aval explícito expresado en un documento que contó con el registro de más de 800 socios de los 14 distritos de todo el país, que dieron apoyo para el lanzamiento de la corriente Presencia Federal.

“Agradezco el contundente aliento que me brindan los productores de todo el país , a partir del cual he decidido presentarme para presidir un nuevo mandato de nuestra entidad”, destacó Nicolás Pino.

“El campo – agregó- está frente a un momento clave del país y del mundo, con grandes desafíos y oportunidades. Tengo la firme convicción para dar un paso más en el camino transitado y así, junto a un equipo profesional, poder terminar con la tarea que nos hemos propuesto”.

Entre quienes respaldan la postulación de Nicolás Pino como candidato para estar al frente de la SRA en el período 2026-2028 se encuentran más de 800 socios que están de acuerdo con su continuidad al frente de la institución.

“En esta etapa de nuestro país no solo hemos alcanzado una rebaja en las retenciones, cuestión sobre la cual tuvimos novedades en los últimos días, sino también una mayor previsibilidad: tenemos más claridad en las decisiones de largo plazo que debe tomar el productor. Va mi compromiso y convicción para acompañar este proceso virtuoso que protagoniza el campo argentino, con acción gremial, fortaleciendo su integración al mundo para beneficiar a todos los productores y al conjunto de la nación”, enfatizó Pino.

El actual presidente y candidato a un nuevo período remarcó que “somos los únicos que podemos seguir siendo un puente de diálogo, con voz firme y escuchada en todos y cada uno de espacios de decisión del país. Con una agenda concreta para que cada productor y socio de la entidad pueda producir más con menos trabas. Pisamos la tierra, conocemos de cerca la lucha cotidiana de cada productor del país”.

“Es muy sano que haya competencia electoral y que el socio pueda decidir libremente en función de la trayectoria, los logros alcanzados, los objetivos propuestos y, por sobre todas las cosas, validar la capacidad para entender la dimensión de los desafíos y estar cerca de cada productor del país, entendiendo que nuestra entidad es federal y con múltiples realidades por cada actividad y dentro del contexto en el que se desarrollan las economías regionales”, destacó el candidato.

Finalmente, Pino agradeció al equipo directivo que lo acompañó hasta ahora: “Hemos logrado muy buenos resultados que están a la vista con una entidad saneada económica y financieramente y mejorada en múltiples aspectos, entre ellos, haber logrado la nueva sede de Palermo, la puesta en valor de la casa histórica de la calle Florida, aportar transparencia al impulsar el voto electrónico y terminar con las reelecciones indefinidas”.

Hitos de la gestión

RURAL FEDERAL

Somos una Sociedad Rural federal. Recorrimos más de 1.000.000 de kilómetros en todo el país. Nos reunimos en cada ciudad y cada pueblo para escuchar y llevar adelante sus demandas e inquietudes. Donde haya un productor, ahí vamos a estar: lo dijimos y lo hacemos.

DIÁLOGO EFECTIVO. LA VOZ ESCUCHADA

Un puente para que el productor sea escuchado y respetado por las autoridades de todas las jurisdicciones. El gobierno tomó el reclamo de baja de retenciones y se está transitando este camino. Y seguiremos luchando para llegar a retenciones cero. También para avanzar en la baja de impuestos provinciales y municipales.

INTEGRADA AL MUNDO

Nuestra institución fue y es un actor clave en la articulación entre los grandes acuerdos que está haciendo el país a nivel global, como Unión Europea-Mercosur y los acuerdos bilaterales de comercio con los Estados Unidos. Participamos activamente con esta gestión de las negociaciones en el capítulo referido al campo, con el objetivo claro de incrementar la producción y las exportaciones.

Sociedad Rural: el trigo atraviesa la "peor crisis económica" La SRA tendrá elecciones el próximo 9 de septiembre. Archivo

RESULTADOS Y GESTIÓN TRANSPARENTE

Logramos la mudanza a la nueva sede de Palermo, además de poner en valor la antigua locación de Florida. Impulsamos el voto electrónico. Eliminamos la reelección indefinida.

GESTIÓN SANEADA

Saneamos las finanzas, que al inicio de la gestión estaban en un muy bajo nivel de reservas con gastos no acorde a los ingresos. Las reservas nos permiten afrontar todos los compromisos que puedan presentarse a futuro.

La propuesta de Presencia Federal

RETENCIONES CERO

Vamos a seguir luchando para la eliminación total de las retenciones, de forma tal que se libere de la carga impositiva al sector más dinámico y virtuoso del país, que siempre aporta esfuerzo, inversiones y divisas indispensables para la estabilización de la macroeconomía.

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA

Impulsar una mejora en rutas, caminos, puertos y en toda la conectividad del país, para que nuestra producción tenga mejores vías de llegada a todas las provincias y al mundo.

SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EL PREDIO DE PALERMO

Potenciar todas las gestiones para asegurar la titularidad y propiedad del predio de Palermo, solucionando todas las cuestiones judiciales aún pendientes.

MÁS CRÉDITOS ACCESIBLES

Generar proyectos e iniciativas creativas para que bajen las tasas en las cuales se pueden endeudar los productores que quieren crecer. Buscando alternativas de financiamiento que involucren al sector público y al privado.

MODERNIZAR Y TERMINAR LA DIGITALIZACIÓN

Alcanzar la digitalización total de los sistemas informáticos de la SRA, que permita hacer todos los trámites y procesos internos sin demoras.