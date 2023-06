Alertan que el principal complejo exportador del país "se está cayendo a pedazos"

Al ser consultado acerca de la posibilidad de una cuarta edición de este instrumento de la economía, Patiño detalló que “en lo que va de junio la venta de soja se desplomó. Está cayendo arriba del 80% respecto del mes pasado y eso va a impactar en todo el sector, por eso creo que el Gobierno a volver a darle a la cadena de la soja un tipo de cambio mas favorable, para incentivar la venta. Es una medida extraordinaria que en cuanto al tipo de cambio podría ubicarse entre el dólar oficial y el dólar financiero, con la idea de motivar la comercialización”.

LA SOJA Y EL

PRÓXIMO GOBIERNO

Según Patiño, “el próximo Gobierno va a tener que proponer una discusión seria acerca del sistema de los derechos de exportación. Hoy el principal complejo agroexportador que es la soja se está cayendo a pedazos”.

“Mas allá de la sequía, en 2015 producíamos 60 millones de toneladas y hasta el año pasado estábamos en 44 millones y vamos a seguir cayendo si no hay una reorganización de los DEX entre productos que compiten entre sí por su área de siembra, como lo son la soja y el maíz, que tienen 33% y 12% de retenciones respectivamente”

En cuanto al dólar soja, Patiño cuestionó que “estos dólares especiales te impulsan la exportación de poroto” en comparación con las ventas de harina y aceite, por eso sentenció que “eso hay que revisarlo para impulsar la industrialización de la soja y exportar valor agregado”.

El impacto que puede tener una menor producción de soja en nuestro país es peligroso, no sólo por lo que implica ese complejo agrícola para la economía local, sino porque además estaría perdiendo el protagonismo que supo ganar en los últimos años dentro del contexto internacional. En este sentido, el consultor detalló que “antes, si nos iba mal, eso repercutía en el precio internacional, pero ahora que Brasil triplicó su producción, ya no importa si tenemos o no sequía, ya no gravitamos en los precios globales”.

Con este escenario, parece difícil para un productor tomar decisiones a mediano o largo plazo, que son en definitiva las que llevan a un aumento de área de siembra y por ende de producción. Cuando llegue el último cuatrimestre del año tendrá que tomarlas y según qué incentivos vea, tendrán un impacto positivo o negativo en la economía que administrará quien asuma en diciembre próximo.