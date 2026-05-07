Los estrenos del cine nacional: la vida de China Zorrilla, el plato fuerte de una semana de documentales y ficción

Sin dudas, el estreno más convocante será “El último viaje a China” , muestra la visita de la actriz uruguaya a su lugar de descanso en Laguna del Sauce. Lo que se presenta como un viaje es, en realidad, una travesía por los recuerdos de sus andanzas, anécdotas, actuaciones y reflexiones.

Como corresponde al carácter ingenioso y el espíritu humorístico de China Zorrilla, éste no es un documental biográfico de tipo convencional , aunque tenga algún orden cronológico, sino más bien una evocación entre vivaz y melancólica, surgida casi naturalmente de la charla entre dos de sus mejores amigos, Soledad Silveyra y Carlos Perciavalle, que también fueron sus compañeros en decenas de escenarios. Un profuso material de archivo acompaña el encuentro, cálido y con varias sorpresas, que nos deja con ganas de seguir viajando.

El autor es Alejandro Maci, que antes hizo el documental muy elogiable “María Luisa Bemberg. El eco de mi voz”. Precisamente, él entró al cine como asistente de la última película de Bemberg “De eso no se habla”. Después hizo “El impostor”, escribió para televisión “Los exitosos Pells”, “Lalola”, “En terapia”, etcétera, etcétera, codirigió “Santa Evita”, filmó “Los que aman odian”, es un hombre muy activo, creativo, y particularmente agradecido, como lo prueban esos dos trabajos sobre las señoras, con todas las letras, Bemberg y Zorrilla.

Música y cocina

“Lipán”, de Gonzalo Calzada, es otro de los estrenos. Tal como "El último viaje a China", elude las convenciones básicas del documental biográfico. Directamente presenta al músico jujeño Tomás Lipan en medio de las Salinas Grandes charlando con el Diablo. Lógico, porque Calzada viene de hacer películas inquietantes, como las dos últimas de Pepe Soriano, “La noche del hombre grande” y “Donde los elefantes van a morir”, es decir las “Nocturnas”, para decirlo de un modo abreviado, y antes hizo “La plegaria del vidente”, “Luciferina”, historias fuertes y extrañas.

Pero éste de ahora es un diablo bueno, bailarín, fiestero, el diablo del carnaval. Parece amigable. Igual, con toda malicia, se lo quiere llevar de esta tierra. Y el jujeño entona zambas, huaynos, plegarias, interpreta una rica variedad de ritmos mientras le cuenta algunas cosas de su vida, relatos de infancia, por ejemplo, con esa voz viril, sentimental y primitiva que tiene, y la respiración de las frases al modo de los viejos narradores criollos como don Atahualpa Yupanqui, a quien menciona, como menciona también a Jaime Torres y otros grandes artistas de quienes fue aprendiendo. Algunos de esos relatos son antológicos, no cabe otra palabra.

Y “Jota Urondo, un cocinero impertinente”, de Mariana Erijimovich y Juan Villegas, también esquiva el orden biográfico. Esquiva incluso lo que otro hubiera puesto al comienzo, el plano general del barrio y tras ese plano otro que presente al local donde se sitúa la acción, y luego otro que nos lleve puertas adentro (el barrio es Chacabuco, ya que estamos). Eso aparece recién promediando la película, y lo mismo pasa con el momento en que, forzosamente, el hombre debe decir algo sobre su padre. Dice poco y en pocas palabras, con la distancia de un dolor más o menos cauterizado.

Los fuegos de los años ’70 lo dejaron tempranamente huérfano. De a poco tuvo que endurecerse. Después de varios oficios, ahora es cocinero, profesión que fue desarrollando casi de modo autodidacta, con una práctica continua de acierto y error que lo llevó a tener platos únicos, como un kimchi a la argentina o ñoquis con chinchulines para quien se atreva, y platos, digamos, más convencionales, llenos hasta el borde al modo de una fonda o un bodegón que se precie de atender bien a sus vecinos. Interesante, la labor diaria en la cocina y la reivindicación del vino torrontés en la mesa diaria. Y envidiable, la cantidad de macetas con plantas aromáticas en la terraza, dispuestas para cumplir con su misión en el momento justo.

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La única ficción de la semana

Resta para el final la película de ficción: “Cuatro estrellas”, de Pablo Stigliani (“Bolishopping”, “Mario on tour”) sobre guión de Ulises Puigróss, que también coproduce y actúa en un rol secundario. El título alude a las cuatro mujeres que protagonizan la historia, y al lugar donde viven, que para una de ellas tiene nivel de cuatro estrellas solo porque allí vive con sus amigas y con ellas se siente bien, aunque el lugar no sea gran cosa. De trabajo, son lo que en algunos lados todavía llaman “mujeres de la noche”. También trabajan de día y una de ellas gana más cocinando para los vecinos. Otras dos (una de las cuales es transexual) preferirían triunfar como cantantes, cosa difícil dado el ambiente en que se mueven, y otra parece que está a punto de ascender al rol de “administradora de un privado” y mantenida de un señor que las demás nunca conocen.

Por ahí va una parte de la intriga. Hay un cabarute de dudoso nivel, una vereda donde las más jóvenes se exhiben ante los posibles clientes, la noticia de una muerte que primero se cuenta de un modo y después se confiesa de otro, y la aparición de una niña que, por esas cosas del destino, quedará a cargo de las chicas, como se dice aunque ya no sean tan chicas.

Mantenida en un adecuado medio tono, la obra está dividida en capítulos que a veces llevan títulos de lo que no podrá ser. Por ejemplo, en “Mar de Ajó” hablan de viajar las cuatro juntas a “conocer el mar”, sueño humilde que no se les cumple, y en “Gambas al ajillo” se cuenta la noche en que reservaron mesa en un restaurante de cierto nivel y amablemente las mandaron a comer a otro lado. Al menos fue amablemente, “el mozo no tiene la culpa”. Transcurre en 1995, probablemente pase también ahora. Intérpretes, María Fernanda Callejón, Romina Escobar, Vera Peinado, Mila Jaimes, Ana Celentano. Canciones de César Banana Pueyrredón y Eddie Serra.

“El último viaje a China” (Argentina-Uruguay, 2026); Dir.: Alejandro Maci; documental

“Lipán” (Argentina, 2026); Dir.: Gonzalo Calzada; documental.

“Jota Urondo, un cocinero impertinente” (Argentina, 2025); Dir.: Mariana Erijimovich y Juan Villegas; documental.

“Cuatro estrellas” (Argentina, 2025); Dir.: Pablo Stigliani; María Fernanda Callejón, Romina Escobar, Vera Peinado, Mila James, Ana Celentano, Ulises Puiggrós.