De cuánto es la fortuna de Matt LeBlanc, el histórico Joey de Friends

Uno de los actores más consagrados y reconocidos de la industria del entretenimiento. Conocé su trayectoria.

Matt LeBlanc es uno de los rostros más reconocibles de la televisión mundial , consagrado como una estrella global gracias a su carisma y talento actoral. A lo largo de las décadas, ha logrado consolidar una carrera sumamente lucrativa, lo que le permite ostentar hoy un patrimonio de millones que refleja su permanencia en la elite de Hollywood.

Su fama internacional se debe, fundamentalmente, a su interpretación del entrañable Joey Tribbiani, uno de los seis protagonistas de la legendaria comedia Friends. Este papel no solo le otorgó el reconocimiento de la crítica y el público, sino que también fue el motor principal para construir la sólida base financiera de la que disfruta actualmente.

Su papel más recordado fue en la serie Friends, que hoy se puede ver por HBO Max.

Nacido el 25 de julio de 1967 en Newton, Massachusetts, LeBlanc comenzó su camino en el mundo del espectáculo con aspiraciones modestas pero una gran determinación. Antes de llegar a la gran pantalla, se mudó a Nueva York para trabajar como modelo, aunque pronto descubrió su verdadera pasión por la actuación, iniciando su trayectoria en comerciales de marcas reconocidas como Heinz y Levi's.

Sus primeros pasos en la televisión incluyeron participaciones en series de finales de los 80 y principios de los 90, como TV 101 y el spin-off de Married... with Children titulado Top of the Heap. Aunque estos proyectos fueron formativos, fue su audición para un nuevo proyecto sobre un grupo de amigos en Manhattan lo que cambiaría su destino para siempre.

Matt LeBlanc Joey y Rachel, protagonistas de Friends. Imagen: HBO Max

Los increíbles salarios con Friends: su éxito más grande

El fenómeno de Friends transformó por completo la economía del actor. Durante la primera temporada, el elenco percibía 22.500 dólares por episodio, una cifra que fue escalando drásticamente a medida que la serie se convertía en un éxito cultural sin precedentes. Para las temporadas finales (9 y 10), LeBlanc y sus compañeros negociaron un contrato histórico de 1 millón de dólares por capítulo, convirtiéndose en los actores mejor pagados de la televisión en ese momento.

Más allá de los salarios directos durante la emisión original, el contrato incluía derechos de sindicación y regalías por repeticiones. Gracias a que el programa continúa emitiéndose en todo el mundo y se mantiene vigente en plataformas de streaming, el actor sigue percibiendo ingresos anuales multimillonarios derivados de los beneficios de la serie, lo que asegura un flujo constante de capital.

Otros trabajos del actor

Tras el final de Friends, Matt LeBlanc protagonizó el spin-off Joey, centrado en la vida de su personaje en Los Ángeles. Posteriormente, tuvo un regreso triunfal con la serie Episodes, donde interpretó una versión ficticia de sí mismo. Este trabajo fue muy aclamado por la crítica y le valió un Globo de Oro al Mejor Actor en una Serie de Comedia.

Matt LeBlanc Si bien tuvo papeles posteriores, el de Joey Tribbiani es el más recordado. Imagen: HBO Max

Además de su faceta actoral, LeBlanc exploró su pasión por los motores como presentador del popular programa automovilístico británico Top Gear. Más recientemente, encabezó la comedia de situación Man with a Plan, que se mantuvo al aire durante cuatro temporadas, reafirmando su capacidad para liderar proyectos exitosos en la televisión abierta.

Fortuna de millones: el patrimonio de Matt LeBlanc

En este 2026, la fortuna neta de Matt LeBlanc se estima en aproximadamente 85 millones de dólares. Este impresionante monto es el resultado de una gestión inteligente de sus ingresos por Friends, sumado a los salarios obtenidos en sus proyectos posteriores y diversas inversiones personales.

Su patrimonio no solo se compone de activos líquidos, sino también de importantes propiedades inmobiliarias. Gracias a la combinación de sus regalías por repeticiones y sus contratos publicitarios, LeBlanc se mantiene como uno de los actores más acaudalados de la industria, disfrutando de un retiro parcial de la actuación con total libertad financiera.