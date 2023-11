Estiman que las exportaciones de trigo subirían casi 109%

Alcanzarían los u$s 2.240 millones, según proyectó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Se embarcarían 5,5 millones de toneladas más que en la campaña previa.

Las exportaciones de trigo durante la campaña 2023/24 podrían crecer 108,76% medidas en valores hasta los u$s 2.240 millones, al despacharse un total de 8,7 millones de toneladas hacia el exterior, proyectó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

De esta manera, durante el presente ciclo productivo y comercial, se embarcarían 5,5 millones de toneladas más que en la campaña previa, equivalente a u$s 1.167 millones, indicó la entidad bursátil.

El remanente de la campaña 2022/23 engrosara el saldo exportable para el actual ciclo

El remanente que quedó sin exportar de la campaña 2022/23 de 3,3 millones de tonelada posibilitó que los stocks finales de dicha campaña alcancen las 4,3 millones de toneladas, engrosando el saldo exportable para el actual ciclo.

Respecto al ingreso de divisas y teniendo en cuenta "la escasez de reservas que hoy presenta el Banco Central (BCRA), mucho se ha hablado del 'puente' que puede tender la fina (el trigo en particular) hasta que comiencen a ingresar los dólares de la nueva cosecha gruesa en abril-mayo del próximo año".

En este sentido, la entidad proyectó que de diciembre a abril los valores exportados se ubicarían entre los u$s 300 y u$s 400 millones por mes, alcanzando un acumulado de u$s 1.400 millones en los primeros 4 meses de campaña.

Además buena parte del trigo ya se encuentra vendido al exterior, ya que a consecuencia de la magra cosecha anterior, Argentina se vio obligado a posponer los embarques ante la falta de mercadería.