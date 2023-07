Marcos Laffaye: "Es difícil proyectar con dos tipos de cambio"

¿Por que prevaleció Circular frente al resto de las plataformas del mercado?

Por el foco que siempre tuvimos, que fue bien sectorial y de mirar la cadena en su conjunto, no pensando en un problema puntual como por ejemplo los modelos que buscan darle un camión a un viaje, como los Uber de camiones. Nosotros creemos que el agro requiere una visión mas integrada de la cadena y eso fue lo que hizo que nuestra plataforma haya tenido un despliegue y una presencia importante en el sector.

¿Qué puede adelantarnos del ingreso al mercado de los Estados Unidos?

Estamos planificando una tercera visita a fin de mes. Allí la logística es diferente, la forma en la que se comercializan los granos también y eso impacta en el negocio. Es un país de mercado interno, no exportador como la Argentina. Las plantas están dedicadas al mercado interno y se ubican a 60 o 70 millas del campo. Son típicamente procesadores de soja o maíz y se pueden trabajar como un universo único, no es necesario tener una visión completa de la cadena productiva. Además, hoy en día se esta buscando mover menos el producto para reducir la huella de carbono. Por ahora estamos haciendo pruebas piloto y en proceso de validación del negocio.

¿Cuáles son las diferencias que encontraron en otros países en comparación con la Argentina?

Afuera los procesos decisorios son mas cortos y aquí son mas largos, porque están todos acostumbrados a procesos que se hacen de una manera y cuesta cambiar. Vemos en otros mercados mayor apertura a escuchar mejoras potenciales a través de la introducción de tecnología. Si ven que lo que propones les va a generar un beneficio económico, automáticamente te abren la puerta y te escuchan.

¿Qué te preocupa de la Argentina?

Como somos una empresa que recibe inversiones de capitales extranjeros, nos preocupa la falta de claridad en las reglas de juego. Necesitamos lograr una estabilidad que nos permita proyectarnos con un horizonte razonable y eso hoy es muy difícil. No se puede pensar a futuro con dos tipos de cambio, con los cuales es difícil proyectar ingresos y egresos. Me preocupa eso y mirando hacia adelante, que siga habiendo una sangría de capital humano, gente que se va a buscar trabajo a otros mercados por una cuestión económica. No es que acá no hay oportunidades, el problema es que nuestros salarios en dólares se ubican entre los mas bajos de la región. Aquí hay muchas oportunidades, el problema es que no son económicamente atractivas.