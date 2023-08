"Trabajar en Argentina es una decisión que para Syngenta no se discute"

Entonces, esas diferencias que tardan mucho tiempo en ocurrir, se están empezando a ver ahora.

P.: ¿Qué desafíos enfrenta la producción agropecuaria?

M.B.: Hace unos años el foco estaba puesto en obtener más rendimiento. Hoy tenemos que mantener eso y pensar también en cómo producimos: medir no solamente los kilos por hectárea, sino el carbono, los nutrientes, cómo dejamos la estructura del suelo, la biodiversidad y todas las cosas que deja un sistema agrícola. En ese ambiente necesitamos tecnología, que es la única salida para cumplir con las demandas que tiene el mundo. En unos años van a haber en el mundo dos mil millones de personas más, hay gente que por suerte sale de la pobreza y demanda mejores alimentos y además nos pide -con razón- que cuidemos el clima, el suelo, que mejoremos o que revirtamos el impacto del cambio climático. No hay muchos sectores que puedan decir que pueden capturar carbono en su proceso productivo y nosotros sí lo podemos hacer. Tenemos que ser parte de la solución. Cuando yo produzco en un campo, tiene que quedar mejor que como estaba. Y además tengo que producir y tengo que ser rentable.

P.: ¿Qué tiene que tener un productor para ser exitoso en Argentina?

M.B.: Tiene que estar muy al día de toda la tecnología. Tiene que estar abierto a aprender y a experimentar. Si lanzamos una tecnología nueva, que nos llevó 15 años de trabajo y sabemos que funciona, pero el productor lo prueba en 20 hectáreas de las 2000 que tiene, en realidad si hubiera usado el producto en todos sus lotes, el ejercicio era muy distinto. Cuando vos tenés tecnologías que te aumentan el rendimiento, la adopción tiene que ser al 100%. Entonces, en ese tipo de situaciones es donde los productores necesitan ser más rápidos en adoptar tecnologías.

El foco del productor está puesto en gestionar el lío del día a día, de la gente, de las máquinas, de la operación. Pero la pérdida de rendimiento es real y es de bolsillo. Hay que ser más audaces en adoptar tecnología, sobre todo tecnología probada de empresas confiables.

P.: ¿Cómo impactaron las últimas resoluciones vinculadas a los insumos?

M.B.: Para nosotros esto es parte de estar en aquí, pero al mismo tiempo trabajar en Argentina es una decisión que para Syngenta no se discute. Argentina es el tercer país en importancia para nosotros de un total de 100, detrás de Brasil y Estados Unidos. El compromiso que tenemos con este país es para siempre. No hay otro lugar mejor, si vos sos una empresa de agro, que estar en Argentina. El agro ya se instaló en la sociedad, ya no se discute la importancia que tiene y eso a mí me da esperanza.

Yo volví a la Argentina en 2021, después de vivir afuera 10 años, porque creo que acá hay mucho por hacer y lo tomo como un desafío personal. En los próximos años va a estar muy bueno estar en el agro, porque creo que van a alinearse las cosas y vamos a volver a crecer. Nunca perdemos la esperanza los argentinos de que esta vez sí podamos generar esas medidas de largo plazo, esa estabilidad que nos permita crecer. Con algunas reglas de juego claras, el sector se encamina enseguida hacia adelante.

El foco tiene que estar puesto en producir más y mejor. El cómo se produce es clave y ahí es donde están puestos nuestros esfuerzos como compañía.