Alberto exhibe obra pública y ratifica PASO para el oficialismo

En este sentido, Fernández manifestó la importancia de “poner en valor estas obras” dado que, “si no fuera por el Estado, estos argentinos hubieran tenido que recurrir a mecanismos como los créditos UVA”. Además, sostuvo que su Gobierno “nunca” pregunta el color político de los distritos en los cuales se proyectan las obras y afirmó que su gestión tiene como prioridad “que no haya un municipio en la Argentina que no reciba el auxilio que pide del Estado Nacional”.

“Siempre creímos que la Argentina va más allá del Obelisco y que hay una Argentina que necesita desarrollarse”, agregó. En otro tramo de su discurso, el jefe de Estado llamó a “soñar con la utopía de la igualdad” y aseguró que el país “tiene una oportunidad porque posee los recursos que el mundo reclama”.

“Antes vivir en democracia era una utopía, hoy estamos cumpliendo 40 años de democracia ininterrumpida. Hoy los invito a soñar con la utopía de la igualdad, de una Argentina igualitaria”, manifestó el mandatario ante los funcionarios y familias presentes. El Presidente estuvo acompañado por el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet; la vicegobernadora, María Laura Stratta; el intendente local, Adán Bahl; y los ministros nacionales Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Santiago Maggiotti (Desarrollo Territorial y Hábitat), entre otros funcionarios provinciales y municipales.

En Entre Ríos se encuentran en ejecución 7.362 soluciones habitacionales por casi $50 mil millones, mientras que ya se entregaron 3.546 que requirieron una inversión de más de $28 mil millones. Durante el acto, se anunció también la obra de repavimentación de la rutas nacionales 12 y 131 y ruta provincial 32 en una extensión de 156 kilómetros por un monto adjudicado de 9932 millones de pesos.

En el acto Katopodis afirmó: “Hoy firmamos convenios que mejorarán la conectividad y la integración en Paraná, favoreciéndoselo también a la producción. Son 564 obras con un solo objetivo que es apuntalar y favorecer el desarrollo y las oportunidades en esta querida provincia”.

Más temprano por la mañana, Alberto Fernández afirmó durante una entrevista con Urbana Play que en el Frente de Todos (FdT) “nadie” le dijo que no se puede presentar a la reelección en los próximos comicios, remarcó que el candidato del oficialismo surgirá de una PASO y sostuvo que “no hay que temerle a la opinión de la gente”.

“A mí nadie me dijo si me puedo presentar o no (a la reelección). Mi mayor problema no es que vuelva a ser Presidente, mi problema es que algún canalla que manejó la Argentina no vuelva”, remarcó el jefe de Estado durante una entrevista con la radio Urbana Play. Asimismo, el jefe de Estado reivindicó las PASO como mecanismo para dirimir las candidaturas al asegurar que hay que dejar “que la gente opine” y que en momentos en que Argentina cumple 40 años de democracia cree “en profundizar la democracia”, al observar que el país “tiene un historial de personalismos” que no pretende “imponer”.

Sobre los distintos sondeos electorales, Fernández afirmó que quiere hablarle “al 30 o 40 por ciento de la gente que no opina en las encuestas para llamarles su atención” porque le “importa” lo que piense ese sector del electorado. En otro orden, sobre la mesa política que convocó para los próximos días, Fernández adelantó que será una instancia que tendrá el objetivo de “discutir cómo se van a resolver las internas del FdT y cómo funcionarían las PASO, analizar las distintas alternativas”.