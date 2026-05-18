El plan de desendeudamiento de Santa Fe: cómo los jubilados pueden acceder a este programa

Una nueva iniciativa del gobierno provincial busca aliviar el bolsillo de los beneficiarios de jubilaciones y pensiones.

Buenas noticias para todos los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe.

La Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe será uno de los organismos clave dentro del nuevo programa impulsado por el gobierno provincial para aliviar la situación financiera de miles de jubilados santafesinos que hoy tienen gran parte de sus haberes comprometidos por descuentos de créditos y préstamos.

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En los últimos meses, el aumento del costo de vida y el peso de las cuotas descontadas directamente de los recibos de sueldo y jubilaciones generaron preocupación entre trabajadores activos y pasivos. Según datos oficiales, muchos jubilados llegan a tener comprometido hasta el 50% de sus ingresos mensuales por deudas financieras.

Frente a este escenario, el Gobierno de Santa Fe presentó el denominado Plan de Protección de Ingresos, una iniciativa de desendeudamiento que busca r efinanciar préstamos, limitar los descuentos sobre haberes y ofrecer nuevas líneas de crédito más accesibles para jubilados, empleados públicos y otros sectores afectados.

La nueva iniciativa de la Caja de Jubilaciones para beneficiar a los jubilados.

El programa provincial apunta a reducir el impacto de las deudas que actualmente se descuentan directamente de los haberes jubilatorios y salarios. Para eso, el Ejecutivo santafesino estableció un nuevo límite que impide que las deducciones superen el 25% de los ingresos mensuales afectados.

Además, el plan contempla la refinanciación de las deudas ya existentes. Las entidades financieras y mutuales deberán adecuar los préstamos para que las cuotas entren dentro del nuevo tope permitido, manteniendo las tasas originales o mejorando las condiciones para el beneficiario.

Otra de las herramientas incluidas es la creación de nuevas líneas de financiamiento con tasas más bajas, plazos más largos y hasta dos meses de gracia. El objetivo es que jubilados y trabajadores puedan cancelar créditos considerados “caros” y reemplazarlos por opciones más accesibles.

Jubilados Santa Fe La medida que busca aliviar la situación financiera de los pasivos santafesinos. Imagen: Freepik

Los ejes centrales de la iniciativa del Gobierno de Santa Fe

Uno de los principales ejes del programa es proteger el ingreso disponible de jubilados y trabajadores. Por eso, la Provincia redujo del 50% al 25% el máximo permitido para descuentos automáticos realizados mediante códigos sobre recibos de sueldo y haberes previsionales.

La iniciativa también incorpora mayores controles sobre mutuales y entidades financieras que operan con descuentos sobre salarios y jubilaciones. Entre otras exigencias, deberán acreditar regularidad fiscal, inscripción ante la Unidad de Información Financiera y balances auditados.

Otro aspecto central es el acceso a créditos de cancelación de deuda impulsados junto al agente financiero provincial. El Gobierno busca que quienes hoy pagan cuotas elevadas puedan unificar obligaciones en préstamos con menor tasa, cuotas más bajas y mayor plazo de pago, incluso con financiación de hasta 60 meses.

Jubilados Conocé los requisitos y el paso a paso para inscribirte en este nuevo programa de la Caja santafesina. Imagen: Pexels

Cómo anotarse al programa siendo jubilado

Los jubilados santafesinos interesados en acceder al programa deberán realizar una inscripción digital a través de los canales oficiales habilitados por la Provincia. El trámite se realizará utilizando la ID Ciudadana de Santa Fe, que funciona como sistema de identificación digital.

Paso a paso para anotarse:

Ingresar al portal oficial del Gobierno de Santa Fe cuando se habilite la inscripción.

Acceder con la ID Ciudadana personal.

Completar el formulario de adhesión al programa de desendeudamiento.

Informar las deudas o créditos que actualmente se descuentan del haber jubilatorio.

Adjuntar la documentación solicitada.

Esperar el contacto oficial para avanzar con la evaluación y refinanciación correspondiente.

Requisitos para jubilados:

ser jubilado o pensionado de la provincia de Santa Fe.

tener descuentos activos por créditos o préstamos sobre el haber mensual.

contar con ID Ciudadana habilitada.

presentar documentación respaldatoria de las deudas vigentes.

Documentación necesaria:

DNI.

Último recibo de haberes.

Constancias o resúmenes de préstamos vigentes.

Datos de las entidades acreedoras.

CBU o información bancaria, en caso de ser requerida para la refinanciación.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el programa estará disponible durante al menos 90 días y que los beneficiarios podrán acceder a condiciones especiales para reorganizar sus deudas y reducir el impacto de las cuotas mensuales sobre sus ingresos.