Javier Milei brindará dos charlas sobre economía e inserción laboral esta semana.

El Presidente encabezará esta semana exposiciones centradas en la macroeconomía y la inserción laboral en medio de la desaceleración inflacionaria y la caída del empleo formal. En paralelo, La Libertad Avanza intentará reactivar la agenda legislativa con el tratamiento de la Ley Hojarasca y cambios en el régimen de Zonas Frías.

En un contexto de desaceleración inflacionaria y de deterioro del empleo formal, el presidente Javier Milei iniciará la semana con una agenda centrada en exposiciones públicas sobre economía, inserción laboral y el rumbo productivo del país .

La primera de las actividades será este lunes a las 9, cuando el mandatario brinde una charla en una universidad que, hasta el momento, no fue informada oficialmente. Según indicaron desde su entorno, la decisión responde a la intención de “ sorprender a los estudiantes ”.

En tanto, el martes 19 a las 11.30 participará de otro coloquio donde expondrá sobre inserción laboral , la situación macroeconómica actual y el potencial productivo del país.

Las presentaciones se desarrollarán a pocos días del Cabildo Abierto de la Libertad impulsado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . La convocatoria oficialista está prevista para el próximo 25 de mayo y busca replicarse en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires , en el marco del 216° aniversario de la Revolución de Mayo .

El Presidente encabezará esta semana exposiciones centradas en la macroeconomía y la inserción laboral en medio de la desaceleración inflacionaria y la caída del empleo formal.

A comienzos de mayo, Milei participó de la 29ª Conferencia Anual del Milken Institute, realizada en Los Angeles, donde brindó un discurso ante empresarios y directivos de fondos de inversión con el objetivo de promover la llegada de capitales a la Argentina.

El oficialismo busca avanzar con dos proyectos clave en Diputados

En paralelo a las actividades presidenciales, el oficialismo buscará reactivar la agenda legislativa en la Cámara de Diputados con una sesión prevista para el miércoles 20. El objetivo será avanzar con cambios en el régimen de Zonas Frías y con la denominada Ley Hojarasca, además de frenar el intento opositor de impulsar pedidos de interpelación contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La convocatoria fue impulsada por La Libertad Avanza tras varias semanas de tensión parlamentaria y en medio de las repercusiones por la investigación judicial que involucra a Adorni. El espacio libertario busca recuperar impulso luego de la última sesión en el Senado, donde consiguió aprobar distintos proyectos junto a bloques aliados.

Entre los temas centrales aparece la reforma al esquema de subsidios al gas en zonas frías, que reduciría el alcance del beneficio, y la Ley Hojarasca, una iniciativa orientada a eliminar cerca de 70 normas consideradas obsoletas. La estrategia parlamentaria también apunta a desactivar la avanzada opositora, que había