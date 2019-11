Alberto Fernández: "Macri declaró el default de la deuda el día que anunció el reperfilamiento"

Sobre esa renegociación, el futuro presidente dijo que el proceso "debe comenzar, no sólo porque está pendiente sino porque Macri ha declarado el default de la deuda el día que anunció el reperfilamiento".

No hay nada más urgente que la pobreza y el hambre" (Alberto Fernández)

"Los calificadores de riesgo lo llamaron default técnico, con lo cual ahí tenemos un problema que debemos resolver", sostuvo en un reportaje publicado por el diario Página/12.

Dijo que se tratará de "una negociación y los tiempos hay que medirlos para lograr acuerdos cuando más nos convenga. Tampoco es cuestión de salir corriendo para firmar cualquier cosa y que después terminemos arrepintiéndonos".

El presidente electo se mostró confiado en que si su gobierno logra poner en marcha la actividad económica "todos van a verse beneficiados", e insistió en que en la Argentina "no hay nada más urgente que la pobreza y el hambre".

"Queríamos tener la oportunidad y nos la dieron. Tengo una gran alegría porque sabemos que ahora vamos a decidir nosotros y por lo tanto vamos a prestarle más atención a los que más sufren, cosa que no pasó hasta ahora", señaló.

En otro orden de temas, Fernández aseguró que enviará un proyecto para la legalización del aborto, y lo planteó como un “problema de salud pública"

Por otra parte, pidió "bajar las expectativas con la transición" y manifestó que "hay que hacerla con la mayor tranquilidad posible".

"El Gobierno no me ayuda mucho porque toma decisiones y me hace cargo de medidas que toma. Dicen que ya lo arreglaron con Alberto Fernández pero a mí no me dicen nada", dijo tras la polémica generada esta semana por el aumento de los combustibles, luego de que se venciera el plazo de 90 días de congelamiento del precio.

En ese sentido, sostuvo que "aunque estamos con situaciones extremadamente difíciles en materia económica y social, y dentro de todo lo que pasa en América Latina, la transición está en orden. Hay que intentar que no se rompa, que siga todo bien".

Fernández también afirmó que Daniel Arroyo "es la persona que más conoce" de desarrollo social en el país y sostuvo que "difícilmente no sea el responsable de esa área" a partir del 10 de diciembre.