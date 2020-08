Alberto Fernández: "Con Cristina no alcanza, pero sin Cristina no se puede"

"Cristina es una mujer de una gran inteligencia y la política argentina la tiene que aprovechar", dijo el Presidente en el programa Sobredosis de TV por C5N. En el mismo sentido explicó que “yo también tengo mi carácter, tampoco soy ‘pobrecito’ Alberto”, y agregó que “he aprendido a llevarme bien con Cristina y a entenderme con Cristina y hablar las cosas francamente en las que estamos de acuerdo y en las que no estamos de acuerdo, y buscar puntos de conciliación”.

Consultado sobre si Máximo Kirchner se parece más a Néstor o a Cristina, afirmó: “Máximo tiene más genes de Néstor que de Cristina” porque “tiene más vocación al diálogo y a la construcción dialogada”0

“Cristina es una líder muy importante, una personalidad muy importante, y eso es una ventaja y por momentos hace las cosas más difíciles”, analizó Alberto Fernández. “Como también es una desventaja ser tan dialoguista, porque a veces uno por dialoguista peca de tonto”, sentenció sobre sí mismo.

“El otro día hablaba con Martín Guzmán, voy a contar un secreto, los dos decíamos que lindo es hablar con Cristina por la inteligencia que tiene, uno puede estar en desacuerdo pero es una mujer de una inteligencia singular”, contó sobre la percepción que tiene sobre la Vicepresidenta. “Algunos estarán más cómodos con sus modos que otros, algunos valorarán más mi forma tranquila de hablar y otros valorarán más el ímpetu con el que ella habla”, dijo.

Respecto a por qué la oposición plantea todo el tiempo que hay tensión entre él y Cristina, el Presidente reflexionó: “Todos unidos somos imbatibles, entonces tratan de hacernos creer que no podemos convivir, y cuando nos convencieron de que nos podíamos convivir ganaron ellos. El problema no es que ganaron ellos, sufrió mucho lo gente, y eso es lo que nosotros no nos podemos perdonar, que por nuestra necedad, por nuestro egoísmo, nos separamos y dejamos el camino abierto para que entren otros a gobernar en perjuicio de la gente”.