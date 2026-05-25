Javier Milei sorprendió al 25 de Mayo con un video "estilo lego" dedicado a Manuel Belgrano + Agregar ámbito en









El clip animado presenta al prócer contemplando el destino argentino y concluye con una escena compartida en el balcón presidencial junto al mandatario y la secretaria general, Karina Milei.

Tras la publicación del video por parte del presidente Javier Milei, el material se viralizó rápidamente y despertó un intenso debate en redes sociales. Captura de Pantalla

Para conmemorar a la fecha patria, el presidente Javier Milei sorprendió a sus seguidores al compartir una producción audiovisual realizada por completo con figuras al estilo Lego. Esta pieza recreó un pasaje histórico de la vida de Manuel Belgrano, conectando los valores del prócer con la actualidad nacional a través de un relato con un fuerte contenido político y una marcada simbología patria.

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El video inicia su relato en el Cabildo de 1810. Allí, un Belgrano diseñado con la estética de los bloques de juguete escribe la pregunta: “¿Cómo se verá la Argentina en el futuro?”. Tras este interrogante, la animación transporta al prócer hacia la época actual, donde contempla a una gran cantidad de ciudadanos congregados frente a la Casa Rosada en el momento preciso en que el presidente argentino y su hermana, Karina Milei, se asoman al emblemático balcón de la sede de Gobierno.

Hacia el final de la secuencia, Belgrano aparece en el balcón oficial al lado del mandatario y de la secretaria general de la Presidencia para saludar al público presente. Esta imagen final representó un claro intento de ligar el proceso histórico emancipador de 1810 con la propuesta política del Gobierno actual. Para dar término al material, el clip finalizó de forma contundente con la frase: “Siguiendo el camino de nuestros próceres”.

El video publicado por Javier Milei en conmemoración al 25 de mayo Tras la publicación del video por parte del presidente Javier Milei, el material se viralizó rápidamente y despertó un intenso debate en redes sociales.

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