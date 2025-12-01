Pablo Albamonte: "Si te atienden mal, podés tener el mejor hotel del mundo, pero la gente no vuelve"

El CEO de Hoteles Howard Johnson y Days Inn destacó la importancia de combinar tecnología y talento humano al formar parte de la Cita de CEOs de Ámbito Debate.

El CEO de Hoteles Howard Johnson y Days Inn, Pablo Albamonte , resaltó la importancia de combinar el correcto uso de la tecnología con el talento humano, al formar parte del segundo panel de la Cita de CEOs de Ámbito Debate .

En el evento, moderado por el jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile , Albamonte aclaró que para Howard Johnson el año no terminó. “ Nos tenemos que preparar para la temporada de verano ”, aclaró sobre la firma estadounidense que cumple 100 años y en Argentina lleva más de 25, con 40 hoteles funcionando y 26 en construcción.

Con respecto a la eventual llegada de inversiones, razonó: “ En nuestro caso se proyecta a muchos años y eso hace que el contexto actual no sea tan preciso para inversiones a largo plazo ”.

A la par, agregó que “los inversores son 100% argentinos y este año tuvimos uno por semana que vino a averiguar por la inversión hotelera, franquicia y turismo, porque hay ciudades que carecen de hoteles de calidad”.

Liderazgo, capacitación e infraestructura

Sobre el rol de un CEO, Albamonte aseguró que en el sector turístico “el liderazgo se ejerce con el ejemplo” y señaló: “Trabajamos muchísimo la capacitación de personal y en todas las áreas de servicio tenemos gente muy joven que inicia su vida laboral, por eso trabajamos en su actitud”.

“Si te atienden mal, podés tener el mejor hotel del mundo, pero la gente no vuelve”, razonó y detalló: “Se vio hace muchos años con las review, hoy la presión es cada vez mayor porque antes era una encuesta interna y ahora es pública. Además, mucha gente viajó al exterior y es una competencia permanente retener al cliente en la Argentina para disfrutar las bellezas naturales”.

En ese sentido, planteó: "Falta infraestructura. Líneas aéreas y regularidad en distintos destinos, infraestructura de rutas, hay mucho por hacer y hay que conectar el país".

Hotelería, tecnología y calidad de servicio

Asimismo, Albamonte indicó que “el posicionamiento de nuestra marca es muy fuerte y el perfil del inversor es un empresario que hizo una actividad muy exitosa y ve en la hotelería un resguardo para su capital y con hoteles de mucha calidad desde el punto de vista de infraestructura y servicios”.

Entre las ventajas competitivas de Hoteles Howard Johnson y Days Inn, remarcó que cuenta con “una marca construida y una previsibilidad, que es lo que el cliente busca, además de la posibilidad de comprar calidad a un precio muy equilibrado”.

“Somos pioneros en destinos emergentes y nos hacemos muy fuertes”, resaltó sobre los desarrollos en Córdoba, en el noroeste y en el sur del país. A eso le sumó: “Contamos con el mejor sistema de gestión hotelero del país porque es muy importante conocer al cliente tiene inconvenientes en la comunicación”.

De cara al año próximo, Albamonte puso el foco en la expansión de la marca. “En el primer trimestre estaríamos inaugurando siete hoteles nuevos, que no son renovaciones por lo que lleva un tiempo mayor”, contó y agregó que avanzarán “en General Pico, La Pampa, y otros puntos del país donde la infraestructura hotelera no ha llegado, porque el desafío es seguir incorporando y tener una red mucho más amplia”.