Los CEOs proyectan más ventas, pero alertan por una caída de la rentabilidad en 2026

En un contexto económico marcado por la incertidumbre, los empresarios argentinos mantienen expectativas moderadas de crecimiento en ventas , aunque con una preocupación creciente por la rentabilidad . Así lo refleja un informe que relevó la opinión de 393 CEOs, gerentes generales y dueños de empresas del país.

El último Índice de Confianza Empresaria del tercer trimestre de 2025, elaborado por Vistage Argentina, informó que el el 51% de los empresarios espera que las ventas en unidades aumenten en los próximos 12 meses , mientras que un 34% estima que se mantendrán estables y solo un 15% proyecta una baja. Sin embargo, el optimismo se diluye al observar la rentabilidad: el 40% cree que disminuirá , el 36% prevé estabilidad y apenas el 24% anticipa una mejora.

“Se observa un optimismo cauto en la gestión interna de las empresas, que muestra la resiliencia del sector. Incluso ante la incertidumbre económica —señalada como la principal preocupación—, los CEOs siguen enfocados en la expansión y el crecimiento de sus organizaciones”, sostuvo Guadalupe San Martín, CEO de Vistage Argentina.

Al evaluar la evolución de la economía durante 2025, las percepciones son claramente mixtas:

De cara a los próximos 12 meses, el 45% de los empresarios cree que la economía mejorará , el 33% estima que seguirá igual y el 22% proyecta un deterioro.

y el 25% sostiene que se mantuvo sin cambios .

El 25% cree que el escenario mejoró ,

Inversión, precios y empleo: señales de cautela

En materia de inversión en activos fijos, la mayoría mantiene una postura conservadora:

El 54% prevé que se mantendrá ,

el 29% planea aumentarla ,

y el 18% anticipa una reducción.

Respecto a la facturación, el 52% espera una mejora, el 36% estabilidad y el 12% una baja. Sobre los precios de productos y servicios, el 48% cree que se mantendrán estables, el 35% anticipa aumentos y el 17% prevé una caída.

En cuanto al empleo, el 52% de las empresas planea mantener su dotación actual, el 30% prevé ampliar el plantel y el 18% evalúa una posible reducción.

Los principales problemas que enfrentan las empresas

La incertidumbre económica aparece como el principal desafío para el 37% de los empresarios, considerando tanto factores locales como internacionales y el estado de las finanzas públicas. Le siguen:

los problemas financieros (21%),

los mayores costos (18%),

el crecimiento desordenado (10%)

y las dificultades vinculadas al personal (9%).

El informe también refleja un ajuste al alza en las proyecciones macroeconómicas. Los empresarios estiman que la inflación de 2025 será del 41%, nueve puntos por encima de la previsión anterior, y que el dólar oficial cerrará el año en torno a los $1.620, unos $130 más de lo proyectado en el segundo trimestre.