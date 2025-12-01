Dolores Brizuela: "Tenemos que ver cómo en este nuevo mundo podemos ser competitivos de manera sostenida"

La CEO de Dow Argentina se refirió a la actualidad de la industria petroquímica durante la Cita de CEOs de Ámbito Debate.

La CEO de Dow Argentina, Dolores Brizuela , analizó las posibilidades de la industria petroquímica en medio de los cambios a nivel global, al participar del primer panel de la Cita de CEOs , el último evento de Ámbito Debate de este 2025, moderado por el periodista de Ámbito, Julián Guarino .

Brizuela recordó que Dow es "u na petroquímica con más de 60 años en Argentina con un montón de productos que abastecen a todas las industrias " y puso de relieve "la planta de Bahía Blanca, que cumple 30 años y se unió de lo que era Petroquímica Bahía Blanca, que hacía etileno, y Polisur, que hacía polietileno".

Sobre este tipo de plástico, aseguró que " es el negocio más grande de Dow en América Latina y el plástico con mayor uso , que está en todo tipo de envases y productos de higiene".

En cuanto a la petroquímica, Brizuela señaló que esta industria “ implica inversiones grandes que hace que cuando entren capacidades nuevas generalmente haya una sobreoferta hasta que la demanda crece y se vuelve a balancear”. Sin embargo, contrapuso que “ se está viviendo una sobreoferta que no hemos visto en el pasado que dure por tanto tiempo ” y comparó que “los niveles crecimiento pospandemia son mucho menores que los prepandemia”.

“Las plantas demoran varios años en hacerse y ya se habían empezado a construir para una demanda que no se está materializando”, advirtió, mientras sumó a la discusión la influencia de China: “Es un jugador petroquímico que se está haciendo mucho más relevante y, en el camino de abastecerse, está colocando capacidades enormes en un mundo donde la demanda no está acompañando”.

“No vemos que la sobreoferta se resuelva en el corto plazo y genera un montón de desafíos en la petroquímica a nivel global”, anticipó la líder de Dow, aunque, en una mirada local, indicó que “en Argentina tenemos la suerte de tener Vaca Muerta y una materia prima que tiene que ser competitiva”.

“Este desafío da una compresión de márgenes, principalmente por caída de precios, no tanto por aumento de costos, que nos tenemos que ajustar y ver cómo en ese nuevo mundo podemos ser competitivos de manera sostenida”, sentenció y valoró que “el mundo se está despiolando un poquito y nosotros tenemos la ventaja del entrenamiento de la volatilidad del país y la incertidumbre que nos da una buena resiliencia para afrontar ese desafío” y cerró: “Vamos a tener que hacer muchas reformas para pasar la tormenta”.

El agua, protagonista de la transición energética

Brizuela puso el foco en la sostenibilidad y sostuvo que “es un desafío especialmente crítico para una empresa de alto consumo energético”, al revelar que el proceso de Dow “arranca a 1.000 grados y consume un montón de gas”, mientras destacó que “uno de los objetivos es en emisiones y en Bahía Blanca más del 90% de la energía provino de fuentes renovables”.

“Esto es un desafío en emisiones asociadas a la quema de combustible porque tiene un costo relevante esa transición energética. Tenemos que ver cómo lo podemos hacer económicamente viable para un mercado que no lo valora lo suficiente todavía”, apuntó.

En cuanto al consumo del agua, advirtió: “Nuestra prioridad es no competir por la disponibilidad de agua con el uso residencial. Hay que empezar a pensar cómo hacemos proyectos de manera colaborativa para que la disponibilidad de agua de la industria no vaya en detrimento de la población y eso exige mucha colaboración público-privada”.

La credibilidad, valor fundamental del CEO

Brizuela analizó las virtudes de un líder y sintetizó que “con credibilidad todo fluye”, mientras precisó que “el desafío es tener una apertura de mente y escuchar a todos los colaboradores, que son muy valiosos”.

“En esta transformación que hay que hacer para empezar a ser más competitivo, las multinacionales a veces no somos tan ágiles por los procesos internos”, sostuvo sobre la importancia de estar atentos a los comentarios de todos los trabajadores.

Sobre las operaciones de Dow en Bahía Blanca, mencionó la inundación que afectó a esa ciudad y recordó que “fue un desafío que generó una gran sensación de equipo, donde todos pusimos algo para ayudar a conocidos y desconocidos”.