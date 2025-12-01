Bitcoin se desploma a u$s84.000 y toca mínimos de 9 meses + Seguir en









Los expertos debaten si se trata de una simple corrección o un cambio de ciclo en el mercado de las criptomonedas.

Bitcoin se desploma y busca mantenerse en la zona de soporte. Kaboompics.com

El mercado de las criptomonedas opera bajo una fuerte tendencia negativa, luego de un tímido crecimiento la semana pasada. Lidera Bitcoin (BTC) con un recorte del 7,6% hasta los u$s84.737, según Binance. Mientras tanto, Ethereum (ETH) también registra caídas del 10% y se ubica en u$s2.739.

Por su parte, las altcoins también presentan fuertes caídas. Ripple (XRP) recorta 9,5% y BNB baja 9,6%, mientras Solana (Sol) hace lo mismo por 10,9%.

Embed ¿Hay un cambio de ciclo para las criptomonedas? Luego de haberse sostenido por encima de los u$s90.000, Bitcoin mostró una importante caída que lo aleja cada vez más de un anhelado repunte por encima de los u$s100.000. Algunos factores para explicar este movimiento son el agotamiento tras marcar máximos históricos en octubre, así como la cautela del mercado, que espera señales de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos para observar si el apetito por el riesgo aumenta o resta.

En este contexto, debe vigilarse la zona de soporte entre u$s85.000 y u$s82.000. Si el precio consigue estabilizarse ahí, esta corrección podría significar una limpieza de excesos dentro de una tendencia mayor.

Asimismo, se debe prestar atención al comportamiento del mercado: si las altcoins caen con más fuerza que Bitcoin, podría significar un mensaje de huida del riesgo. Si se estabilizan, podría desestimarse la teoría de un cambio de ciclo.

