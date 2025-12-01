Pablo Sibilla: "Argentina necesita hacer un cambio significativo en la reforma tributaria para dejar de exportar impuestos"

El director general de Renault Argentina se refirió a la cuestión impositiva durante la Cita de CEOs de Ámbito Debate.

El director general de Renault Argentina, Pablo Sibilla, se refirió a la necesidad de cambios tributarios durante su participación en la CIta de CEOs de Ámbito Debate.

El director general de Renault Argentina , Pablo Sibilla , reveló las principales cualidades a la hora de ejercer un rol de liderazgo en el país y analizó la coyuntura económica, al participar del primer panel de la Cita de CEOs de Ámbito Debate .

En la charla, que contó con la moderación del periodista de Ámbito, Julián Guarino , Sibilla destacó un estudio que dice que "al mirar la participación por marca de los 15 millones de vehículos en el parque circulante, la participación por marca, Renault está primera con un punto de share de diferencia con la segunda” y graficó: “ Eso nos da los pergaminos para decir que Renault es la marca de los argentinos ”.

" Tenemos nuestra planta en Córdoba que este año cumplió 70 años y estamos atravesando un proceso de transformación con Renaulaution, que busca volver a relanzar la marca para una época de la marca que consideramos muy relevante como fue la década del 70/80/90, con vehículos icónicos, que algunos están siendo relanzados en una versión modernizada en Europa, como el 4, el 5 y el Twingo", resaltó.

El referente de la industria automotriz afirmó que "ese proceso está llegando a Argentina y de aquí hasta fin del año que viene vamos a tener nuestros salones de venta con una gama absolutamente renovada, con vehículos con mucha tecnología, innovación y conectividad ", mientras valoró que “es un momento muy lindo para trabajar en la marca y para ser cliente”.

Compresión de márgenes, apertura de mercados y mejora propia

En cuanto al sector, Sibilla coincidió en que “existe una compresión de márgenes” y comparó: “Venimos de años de un mercado cerrado, con márgenes más altos y, en mercados mucho más abiertos, hay márgenes más finitos, lo dice la macroeconomía básica”.

Sobre la competencia que llega desde China, sostuvo que “viene hace rato y cada vez más fuerte”, pero planteó que “es bueno para los consumidores que haya más ofertas y bueno para las empresas porque nos obliga a trabajar mucho más dinámicamente en optimizaciones de costo”.

“La reducción de márgenes vino para quedarse y hay que trabajar en agregar valor. Hoy cuando vas a comprar tenés tanta oferta de vehículos que el cliente elige por otras variables, como el valor de la marca, la parte emocional y el servicio posventa. Entonces, tenés que trabajar tus ejes completos para poder ofrecerle no solamente un producto tecnológico, sino una experiencia diferente”, aseguró.

Impuestos y competitividad

Por otra parte, Sibilla mencionó las exportaciones y la cuestión impositiva como “el tema del momento”. “Creemos que Argentina necesita hacer un cambio significativo en la reforma tributaria para dejar de exportar impuestos. Cuando exportamos un auto, más del 10% es impuestos. Y cuando competimos en mercados como Brasil, Uruguay, Perú y México, arrancamos con 10 puntos de desventaja, que te deja totalmente fuera del mercado. Por eso, es fundamental transitar el camino de mejorar la competitividad”, apuntó.

Para el referente de Renault, “la reforma tributaria es fundamental y para las grandes empresas es 80% de lo que hay que resolver”, mientras puso el foco en Ingresos Brutos (IIIBB): “No va a ser inmediato, pero hay que eliminar del sistema de producción un impuesto que es totalmente distorsivo y sustituirlo en todo caso con un impuesto a las ventas. Incluso, algunas provincias hablan de reemplazarlo por un IVA provincial, pero es un proceso súper complejo”.

A la vez, analizó que “la reforma laboral es importante, aunque no tan pesada en la industria automotriz” y consideró que “es más importante para las pymes que para las multinacionales, porque es una red que genera muchísimo empleo en el país y está afectada por la industria del juicio”.

La apuesta a los autos eléctricos

En clave de sostenibilidad, Sibilla recordó que Renault “fue la primera marca que trajo vehículos eléctricos a Argentina en 2018, con el Kangoo eléctrico” y agregó: “Hay un gran trabajo además a nivel mundial y estamos muy comprometidos con la electrificación hace muchos años”.

“Tenemos el Arkana híbrido, el nuevo Koleos y estamos trabajando muy fuerte en reducir nuestra huella de carbono en las plantas”, indicó y sumó que “en Córdoba, nuestra planta está por iniciar un proceso para que un 80% de la energía que se consuma en la fábrica va a ser generada a través de paneles solares”.

Pasión, entorno y resiliencia, las claves de los CEOS

Al referirse a las principales virtudes de un conductor de grupos, Sibilla consideró que es importante “el ser apasionado por lo que se hace” y observó: “A veces me preguntan cómo separar lo profesional de lo personal y yo ni me hago la pregunta, estoy todo el día pensando en esto”.

“A veces no me acuerdo los nombres de los padres de los amigos de mis hijos, pero los reconozco por el auto que tienen. Si vamos a dar una vuelta en un auto que no es nuestro, lo miro de otra manera”, graficó.

Otro factor importante para el director general de Renault Argentina es “rodearte de personas que te desafían y te contradigan, porque el que te dice que sí por las dudas te hace tener el riesgo de cometer un gran error” y concluyó: “También hay que tener la capacidad de recuperarte rápido de la frustración, que es inevitable. Enojarte no te lleva a ningún lugar y hay que saber persistir para ir por otro camino”.