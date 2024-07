Agustín Perelman: "La IA nos permite ser más eficientes"

Fragmento - Agustin Perelman.mp4

"La cultura es un proceso de construcción"

Asimismo, aseguró que en su sector, el promedio de edad en los CEOs está "por debajo de los 30 años" y que se debe estar "constantemente construyendo cultura", ya que esta es sencillamente "un proceso de construcción de arriba hacia abajo". "Los chicos, los centennials están buscando pertenecer a un lugar, les empieza a importar la misión y la visión de una compañía que simplemente trabajar en una empresa", indicó.

"Se quieren poner la camiseta, son mucho más permeables al cambio porque están acostumbrados al concepto de instant gratification y al cambio, y al like, y demás, y son relaciones más efímeras si uno quiere. Pero si uno trabaja la cultura de manera que escucha a la persona, entendiendo sus problemas y le genera un entorno en el cual se pueda desarrollar, uno empieza a construir un vínculo con la persona distinto", afirmó.

A su vez, remarcó que "es muy importante la cercanía" y que para Bonda es "mucho más fácil", ya que se trata de una compañía de 110 colaboradores en la actualidad. En lo que respecta al trabajo híbrido, cree que este trajo ventajas y desventajas, y que en parte es un detractor de la cultura, debido a la falta de presencialidad.

"Si uno no comparte el mismo espacio, cómo podemos lograr que la persona se sienta parte de la organización y que vea que su aporte importa", expresó. "Nuestro cliente más importante es el interno, si nosotros no lo escuchamos, si no le damos el marco para desarrollarse se termina yendo", reconoció.

"No le importa el mismo beneficio a la persona de más de 40 años, que al que está en los 30, que a la persona que recién arranca", reconoció el CEO, quien también comentó que a la nueva generación lo que más le importa es "la flexibilidad" laboral y los beneficios, ya que los jóvenes quieren "trabajar para vivir y no vivir para trabajar".

"Cuando uno puede alinear el propósito de la persona con el propósito de la organización, porque eligió a la persona alineada con lo que uno está buscando, puede generar vínculos de largo plazo", explicó. "Es muy importante poder tener una propuesta de beneficios entendiendo quién es tu público", añadió.

"Nosotros implementamos un nuevo beneficio que fue subsidiar el 100% de los traslados a la oficina para que a las personas no le impacten las subas de tarifas", contó Perelman, algo que fue recibido como una "medida espectacular" por parte de los empleados, aunque para la empresa resultara una inversión pequeña.

"Ellos dijeron: 'acá me están cuidando, me están escuchando, y son conscientes de que la situación está compleja para todos'", celebró acerca de la iniciativa.

"La IA nos va a ayudar a ser muchísimo más eficientes en nuestras tareas"

En otro orden, Perelman cree que la inteligencia artificial (IA) ayudará a las empresas a ser muchísimo más eficientes en sus tareas, y resaltó que Bonda ya aplica IA en distintas áreas de la empresa. "Nos permite ser más eficientes", se sinceró.

"Hay muchos puestos que van a necesitar un reskilling, es decir, aprender otras habilidades porque todavía hoy la IA sin una persona detrás que dé los prompts correctos, no sirve", expresó.

"Yo no creo que venga a borrarnos a nosotros del mapa (CEOs), sino a ayudarnos", expresó el CEO quien se mostró optimista con las posibilidades de la herramienta.