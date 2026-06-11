Causa Cuadernos: exfuncionario presentó un informe del Banco Mundial para rechazar acusaciones sobre obras viales

Al ampliar su declaración indagatoria ante el Tribunal Oral, Roberto Baratta desmintió el testimonio del ex ministro de Economía Lavagna.

El ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta , presentó este jueves a la Justicia un informe oficial del Banco Mundial con el que rebatió declaraciones del ex ministro de Economía Roberto Lavagna y respaldó la transparencia de los procesos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

La presentación fue realizada en el marco de su declaración indagatoria en el juicio “Cuadernos” ante el Tribunal Oral Federal 7. Barata cuestionó las afirmaciones de Lavagna sobre presuntas irregularidades en la obra vial.

Para ello, Baratta citó un informe elaborado, aprobado y publicado por el Banco Mundial en 2010 sobre el sector vial argentino.

“Voy a exponer un informe oficial que elaboró, aprobó y publicó el Banco Mundial en el año 2010, sobre las obras viales en Argentina”, sostuvo Baratta. Y remarcó: “Este informe es oficial del Banco Mundial” que “ponderó” los procesos, el “sistema crema” de las obras viales.

El exfuncionario destacó que el Banco Mundial y otros organismos internacionales financiaron obras viales por más de 35 mil millones de dólares.

En su presentación detalló por ejemplo que entre 1997 y 2007 el organismo aprobó préstamos por más de 2.346 millones de dólares para obras de infraestructura vial nacional y provincial.

A partir de esos datos, formuló una pregunta dirigida a las acusaciones de cartelización y sobreprecios que, según dijo, fueron planteadas por Lavagna: “¿El Banco Mundial hubiese continuado financiando obras viales luego de 2005 si se hubiese verificado ‘cartelización’ y ‘sobreprecios’ como afirmó aquí el exministro?”.

Baratta también puso el foco en el peso institucional de los organismos multilaterales de crédito que financiaron proyectos en Argentina. Recordó que entre 2006 y 2015 el país recibió más de 35.600 millones de dólares provenientes del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF.

En ese contexto, señaló que Estados Unidos posee una participación decisiva en los organismos y sugirió que ese nivel de control resulta incompatible con la existencia de irregularidades sistemáticas en los proyectos financiados.

La presentación también cuestionó el valor probatorio de un “informe interno” mencionado por Lavagna. Según Baratta, de ese documento “nunca se corrió vista al Ministerio de Planificación para tomar intervención o descargo” y tampoco aclaraba si las observaciones correspondían a contratos anteriores a 2003.

El exfuncionario recordó que durante la gestión de Lavagna las áreas jurídicas, administrativas y de ejecución de pagos vinculadas a la obra pública dependían del Ministerio de Economía. “Cada acto administrativo relacionado con una obra —adjudicación, redeterminación de precios, mayores costos y los propios pagos de certificados— fue dictaminado, aprobado y ejecutado por el Ministerio de Economía”, afirmó.

Es decir, que según Baratta, Lavagna debía haber informado de una supuesta cartelización a la gente de su propio equipo. Y lo tildó de “hipócrita”. En ese momento formaban parte del equipo de Lavagna Sergio Chiodos y Leonardo Madcur. Baratta dijo que los padres de ambos funcionarios eran los “números dos y tres de la Cámara Argentina de la Construcción”