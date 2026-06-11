Manuel Adorni asegura haber encontrado miles de dólares en el departamento de La Plata sobre el que pesaba una hipoteca por u$s22.000, que no pagó

El funcionario busca darle fin a la polémica alrededor de la investigación sobre su persona por presunto enriquecimiento ilícito. A horas del mundial, presentó su DDJJ y su defensa giró en torno a una temprana inversión en bitcoins en 2013.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó ante la Oficina Anticorrupción y ARCA , durante las últimas horas del miércoles, una serie de declaraciones juradas rectificativas y correcciones tributarias que modifican sustancialmente la composición patrimonial conocida hasta ahora .

Luego, brindó una entrevista televisiva para tratar de justificar esas modificaciones que, a lo largo de tres meses, no tuvieron explicación alguna y lo llevaron a cometer diversas contradicciones. Sin embargo, sus expresiones públicas no terminaron de abordar todas y cada una de las aristas que fueron brotando desde que se filtró la foto de su esposa Bettina Angeletti integrando un viaje de la comitiva oficial a Estados Unidos en marzo de este año.

Uno de los ejes sobre los que busca terminar con la controversia el jefe de Gabinete, se apoya en la versión de que, cuando heredó junto con su hermano Francisco y su madre el departamento situado en la ciudad de La Plata , se encontró con miles dólares.

"Mi primer dinero, por así decirlo, lo hago cuando fallece mi papá en el 2002 , que es el dinero que nos encontramos con mi hermano en el departamento", dijo.

Sin embargo, como reveló Ámbito el 17 de mayo , ese inmueble que se encuentra en el centro de la capital bonaerense tenía, como mínimo hasta 2025, un pedido de ejecución hipotecaria que quedó expuesto en la causa iniciada en 2002 por Liliana Nora Brittánnico y Esther Vecchiola de Brittannico.

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Según el expediente judicial que se tramita en el Juzgado Civil y Comercial 18, de La Plata, al que accedió Ámbito, este punto también representa un problema para el jefe de Gabinete.

El inmueble de La Plata situado en calle 53 al 400 fue parte de una operación en la que el padre del jefe de Gabinete acordó pagar en doce meses u$s22.500. La última cuota debía ser el 1 de noviembre de 1997.

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No obstante, al no cumplir, ambas señoras gatillaron la cláusula que activaba la ejecución hipotecaria en 2002, año en que fallece Jorge Adorni. Ese año es el que el jefe de Gabinete dice haber encontrado por sorpresa miles de dólares, que, de acuerdo con su versión, en ningún momento afirma haber dividido en partes iguales con su hermano y madre. Misma alusión para el inmueble de La Plata y el terreno en la ciudad de Daireaux. Según la información presentada ante los organismos de control, ese terreno fue vendido y generó un ingreso cercano a los u$s22.000 para el funcionario.

Aunque Adorni el 19 de octubre de 2018 emitió un tuit en el que se justificaba señalando que él (y no también su hermano y su madre) había heredado el departamento de su padre, y lo había hecho con deudas, lo cierto es que uno de los últimos movimiento que registra el expediente al que accedió Ámbito es el 4 de diciembre de 2023, cuando Francisco Adorni, mediante su abogado, Agustín Rivera, le requiere a Liliana Nora Brittánnico y Esther Vecchiola de Brittánnico que comparezcan ante el mencionado juzgado.

image El tuit de Adorni sobre la hipoteca del departamento en La Plata.

Luego, en febrero de 2025, se producen ciertas formalidades que permiten inferir que el inmueble aún no había sido vendido. A lo que se suma algo más: informan al juzgado que la escritura hipotecaria celebrada el 1 de noviembre de 1996 se había perdido. El oficio de cancelación de la hipoteca recién data del 9 de octubre de 2024, según consta en la página 40 del mencionado expediente.

En otro documento revelado por Ámbito en un artículo publicado el 18 de mayo, se confirma que la familia Adorni nunca saldó la hipoteca del departamento que heredó, sino que pidió la prescripción de la deuda.

En su presentación judicial, Adorni arguyó que las acreedoras con las que su padre José Adorni había tomado la prenda hipotecaria en 1996 habían demostrado “desinterés” en cobrar: "Cabe destacar que, en más de 20 años de juicio, las ejecutantes apenas impulsaron el proceso al inicio, lo que demuestra a todas luces el desinterés respecto de la persecución del cobro del crédito señalado".

En ese sentido, reclamaron que “la presente acción declarativa de certeza (art. 322 CPCC) a los fines de obtener una resolución de V.S. que declare prescripta la acción que nace del contrato de mutuo con garantía hipotecaria en primer grado celebrado mediante la Escritura N° 262 (arc. 3.3) con fecha 01 de noviembre de 1996".

En el parágrafo dentro del cual se repasan los precedentes, aclaran que la intención de la presentación es que la hipoteca sea declarada prescrita: “La extinción de la obligación principal provoca la extinción de la hipoteca".

Universo Feijoó

Otro de los puntos controvertidos de la explicación del jefe de Gabinete gira en torno de su presunta y temprana inversión en bitcoins en 2013, a partir de la cual habría obtenido una ganancia de u$s300.000.

Fuentes especializadas explicaron a este medio que es una explicación llamativa si se sigue la trayectoria de Bitcoin, ya que en ese año apenas alcanzaba los u$s100 por unidad. Incluso, luego de su primera burbuja en ese mismo momento, se desplomó, llegando a generar múltiples interrogantes respecto de su viabilidad.

Ahora bien, habiendo acreditado una ganancia de u$s300.000, Adorni confirmó en el reportaje que brindó anoche que por medio de su amigo Pablo Feijoó compró un departamento en calle Miró en la Ciudad de Buenos Aires a Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, que, sin cargo alguno le difirieron el pago de u$s200.000

Según él, necesitaba mudarse con urgencia porque “en el departamento de la Avenida Asamblea había vecinos con mucha hostilidad, me tiraban cosas a la terraza, me agredían en los pasillos. En un punto era insoportable”.

Esa transacción se realizó en noviembre de 2025. El dueño anterior de la propiedad, el exfutbolista Hugo Morales, declaró en sede judicial que les había vendido la propiedad a ambas jubiladas en u$s200.000 en abril de ese mismo año. Según la versión oficial, no hubo ningún intermediario que cobrase nada.

Cuando le preguntaron tanto sobre lo no declarado como por las inconsistencias en las presentaciones anteriores , Adorni dijo: "No lo declaramos porque la manera de escaparte de la política, de la vieja política, antes era ahorrando en negro. Esto lo sabe el 99% de los argentinos que tuvieron la suerte de poder tener un ahorro. No se me hubiese nunca ocurrido ahorrar en blanco, menos aún en aquellos años".

Aún así, desde el Gobierno dejaron trascender que todo el patrimonio que registran Adorni y Angeletti es anterior a la asunción como jefe de Gabinete.