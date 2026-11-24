El director general de Lufthansa Argentina resaltó los cambios de hábitos de los usuarios en el panel de cierre de la Cita de CEOs de Ámbito Debate.

El director general de Lufthansa Argentina , Alfonso Rodríguez , analizó los cambios de hábitos en los usuarios y la nueva realidad del sector aéreo durante el panel de cierre de la Cita de CEOs de Ámbito Debate , moderado por el editor de Economía de Ámbito, Juan Strasnoy .

Rodríguez aclaró en primer término que “Lufthansa vuela diariamente a Buenos Aires y dentro de Lufthansa Group hay otra compañía que se llama Swiss que también vuela a Buenos Aires dos veces por semana” y posteriormente habló de que se trató de “ un año especial, porque 2025 ha sido excepcionalmente bueno para el tráfico aéreo y las agencias de viaje, con la gente con más acceso al dólar y un boom en los viajes de la gente ”.

No obstante, apuntó: “Esto no quiere decir que 2026 haya sido malo, sino que estamos llegando a niveles del año pasado, con lo cual estamos muy satisfechos. Además, notamos mucha reactivación económica , empresas que viajan a Europa y empresas del resto del mundo hacia Argentina. También estamos viendo la vuelta del turismo de extranjeros ”.

“ Ha sido un año agridulce porque nos encontramos a final de año el cierre del aeropuerto de Ezeiza, con el acortamiento de la pista que nos impidió poder operar durante 17 días . Fue una pena porque nuestros presupuestos estaban marcados y dejar de operar complicó las cosas”, lamentó.

Por su parte, Rodríguez puso el foco en la pata local de Lufthansa y el desafío de los costos. “ El precio del combustible está disparado por los conflictos internacionales y la ruta de Buenos Aires es la más larga del grupo ”, expresó.

A su vez, resaltó que “lleva 70 años volando de forma ininterrumpida entre Alemania y Argentina y el 100º aniversario de la compañía”, con lo cual planteó como eje “seguir siendo un referente, teniendo liderazgo y seguir siendo conocidos”. “Vuelan más compañías, pero Lufthansa se considera una referencia a nivel de servicio, calidad y desarrollo hacia el futuro”, remató.

Al puntualizar en los cambios a nivel global, puso en primer plano “la complicada situación geopolítica” y planteó que “desde que existe una aviación amplia, nunca ha estado el mundo tan revuelto, lo que es una muestra de que la compañía aérea ha aprendido a ser resilientes”.

Entre los episodios, recordó hechos como “el volcán de Islandia, el Covid-19, el cierre del espacio aéreo ruso y el conflicto en Medio Oriente”, que llevaron al desvío de vuelos. “Esto nos ha obligado a actuar y gestionar rápidamente, con todo lo que influye en términos de gastos y de rentabilidades. Ese es un punto muy importante en el que hemos invertido”, expresó.

La sustentabilidad como eje de negocio

Pensando en las modificaciones de los últimos años, consideró que “la sustentabilidad y la no contaminación es un bloque súper importante, porque es lo que plantea la gente y por el planeta, pero también porque es lo que nos conviene como negocio”.

“Cada vez invertimos más en aviones más ecológicos con consumos inferiores. Tenemos el combustible sostenible de aviación (SAF) que contamina un 80% menos y por ahí gira la mayor parte macro de los avances de todas las firmas”, precisó.

La creciente personalización para el usuario

Finalmente, Rodríguez destacó la creciente personalización de los clientes. “La customización es un fenómeno que cada vez se da más. Antes comprabas un billete de Buenos Aires a Frankfurt y estaba todo incluido. Ahora se puede comprar con o sin equipaje, elegir el asiento o no y muchas cosas más”, observó sobre los cambios de hábitos.

El referente de Lufthansa vaticinó que “esto se va a dar cada vez más porque los viajeros así lo demandan” y, como ejemplo, puso el producto Allegris. “Tenemos distintos asientos en clase Business, en primera clase, en Economy y en Premium Economy. Te puedes comprar una fila de asientos customizar todo para realmente cumplir con las expectativas del viajero y al mismo tiempo generar mayores ingresos dentro del vuelo”, completó.