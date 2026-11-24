El CEO y presidente de Scania Argentina cuestionó la presión impositiva durante el tercer panel de la Cita de CEOs de Ámbito Debate.

El CEO y presidente de Scania Argentina , Sebastián Figueroa , analizó la actualidad del sector y cuestionó las barreras impositivas durante su participación en el tercer panel de la Cita de CEOs de Ámbito Debate .

En el evento, moderado por el jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile , Figueroa destacó que Scania vivió “un año especial por los 50 años de la marca” y destacó que nivel de venta de camiones “ tuvo el año pasado un récord en resultados y volúmenes y este año se repite ”.

“Cuando uno ve la estructura, tracciona mucho lo que fue minería, oil and gas y el agro. Eso hizo que la operación realmente crezca. Fue un muy buen año y con expectativas de seguir evolucionando”, expresó.

Al hablar de diferencias con las operaciones de vehículos de pasajeros, indicó: “ En el mercado que analicemos, si el PIB crece, nuestra actividad crece porque hay que mover más mercadería y materiales . Entonces, si Argentina proyecta crecimiento de mercado, acompañeremos con más nivel de venta”.

A su vez, Figueroa reconoció que “a toda empresa le ha tocado adaptarse a este clima de negocios ” y comparó: “Veníamos de muchos años donde la ineficiencia y la parte de competitividad hacía que se relajen las compañías y uno vendía lo que había”.

“Hoy cambió mucho cómo hay que ver la empresa internamente y adaptarse al cambio. En un país normal es esta la forma de competir y tratar de ver cómo somos eficientes y exportar, como nuestra fábrica, que exporta el 100% de lo que produce, pero sigue siendo cara por los impuestos a la producción”, sostuvo y deseó que “ojalá esos cambios lleguen”.

Qué pasa con las marcas chinas en el segmento de camiones

Al referirse al ingreso de las marcas chinas en el segmento, Figueroa sostuvo que “están apareciendo”, pero indicó que “están en el 2% del mercado”. Ante el escaso margen en la comparación con otro tipo de vehículos, explicó que se da “porque el cliente necesita servicios, no es un tema de venta”.

“Es algo más específico para las operaciones en minas, actividad petrolera, en el campo. Hay que mover mecánicos, estar preparados con servicios, con repuestos y el cliente busca disponibilidad y seguridad”, observó.

Por esto, el referente de Scania destacó que “ahí las marcas europeas prevalecen sobre las chinas”, aunque de todos modos llamó a “no descuidar y seguir invirtiendo para dar un mejor servicio”.

El crédito como clave

En la misma línea, Figueroa consideró que “el crédito es un factor clave para ser más competitivo”. “Tenemos que entender que la inflación es del 30%, todavía altísima para cualquier fijación de tasa”, apuntó.

Al respecto, destacó: “En un futuro de inflación controlada, lo que se necesita para cualquier bien de capital o actividad que desarrolle, es el crédito accesible. Un camión se financia en el mundo al 5/6% anual y acá esas tasas no existen todavía”.

“Somos usuarios de ON en el mercado y nos fue muy bien, pero es por una necesidad de financiar. Tenemos financiera propia y tenemos que salir a buscar fondeo, pero en un mundo normal te podés financiar de la casa matriz u otras entidades”, comparo.

Para el referente de Scania, “todas las restricciones que fue teniendo Argentina limitaron ese crédito, pero, si aparece de nuevo, estamos convencidos de que se va a dar una renovación de flotas” y detalló: “No hay cliente que no tenga flota de ocho o nueve años en operación, que es muy antiguo. Eso hace que el consumo no sea eficiente, las reparaciones sean más frecuentes y el costo operativo sea malo”.

Impuestos y reglas de juego

Con una mirada de competitividad, Figueroa puso el foco en “dar claridad de reglas de juego” y recordó: “No nos olvidemos que una industria invierte no por un año, sino por 10 o 20 años y esa inversión se hace en el país que esté estable o que tenga previsión de poder cumplir esos parámetros de repago de la inversión”.

“Argentina sabemos que tuvo muchos ciclos de cambio, pero para adelante yo creo —y ojalá lo veamos— que va a haber una sinceridad en la parte impositiva, porque afecta mucho el costo de producto”, añadió.

Si bien admitió que existe diálogo con el gobierno en esta línea, profundizó: “A veces no están las mayorías y son cambios que en Argentina tienen que involucrar a la provincia y al municipio. Son intereses creados y mucho dinero que está en juego”.

“Pero no olvidemos que, al final de la cadena, nuestro cliente es el que termina pagando todas esas distorsiones. Ingresos Brutos, las tasas municipales, el impuesto al cheque, todo está en el precio”, observó y llamó a “dar la discusión en la política”, para luego sentenciar: “Si hay un consenso de que queremos ser un país exportador, hay que regular para que eso pase. Si no, vamos a tener que importar”.