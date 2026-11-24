El CEO global de Assist Card destacó el buen momento del sector durante el segundo panel de la Cita de CEOs de Ámbito Debate.

El CEO global de Assist Card , Carlos Stefani , puso de relieve la resiliencia del turismo durante su participación en el segundo panel de la Cita de CEOs de Ámbito Debate , moderado por el editor de Economía de Ámbito, Juan Pablo Marino .

Sobre la realidad de la empresa, Stefani sostuvo que Assist Card “tiene 55 años y pertenece al grupo americano Starr, que tiene más de 100 años”, mientras mencionó como pecularidad que “ es como un grupo dentro de un grupo y su liderazgo está enteramente radicado en Latinoamérica, desde donde expandimos el negocio hacia Europa, seis países de Asia y Norteamérica ”.

Stefani confesó que el 2026 “ fue un año muy desafiante para la industria del turismo a nivel global , con la guerra en Medio Oriente que se desató en el primer trimestre y tuvo un impacto directo fuerte en muchos destinos y rutas, como Asia Pacífico, pero también impactó a todo el mundo con la suba de los precios”.

Ante este escenario, calificó como “ una nota positiva la resiliencia de la industria del turismo ”. “La gente busca seguir viajando como sea. Cambia planes, rutas y de hecho el turismo en cantidad de viajes no cayó”, valoró, para luego sintetizar: “Para nosotros fue un muy buen año”.

Stefani consideró que “ la pandemia fue un momento bisagra en la industria porque a todos los viajeros les llegó muchísima más conciencia con respecto a los riesgos, desde pérdida de equipaje hasta la parte de salud, que es la de mayor frecuencia y tenés los mismos riesgos que en tu casa”.

“También impactó en la tecnología. Hace 20 años empezamos con una inversión fuerte, porque la telemedicina arrancó en 2015 y no funcionaba. La gente elegía una visita presencial que quizás no marcaba la diferencia. Y fue la pandemia la que lo disparó”, repasó.

Al contrastar con los números actuales, señaló: “Hoy tenemos más del 60% de los casos de índole medico canalizado por telemedicina. El desafío es hacerlo de un modo donde el cliente tenga la posibilidad de tener un contacto con un humano”.

Alianzas y oportunidades

Al ser consultado por la oportunidad de sumar vínculos ante situaciones puntuales, Stefani resaltó las alianzas concretadas en los últimos meses, “tanto desde el punto de vista de la distribución, que es donde entran todos los factores jugadores vinculados a los viajes y son nuestro canal natural como las aerolíneas y las agencias de viajes, pero también desde el punto de vista del posicionamiento del producto y la necesidad de comunicarle a los clientes lo importante que es viajar protegidos”.

Puntualmente, puso el foco en la celebración del Mundial de fútbol: “Para nosotros representa la combinación entre el deporte, que es una de las áreas que elegimos para para comunicar, y el viaje de muchas personas”.

A la par, resaltó que Assist Card “creó de alguna manera la categoría de asistencia al viajero, que es como el gran diferencial que tenemos en Latinoamérica frente a otras regiones” y valoró que “las agencias de viaje fueron desde ese entonces el principal canal de distribución, que con el tiempo se extendió a las aerolíneas”.

“Nadie inicia el viaje pensando en Assist Card, pero al final te toca pensar, según qué tan responsable seas, en la protección. Y ahí entra el otro gran pilar que tiene nuestra distribución indirecta, la distribución B2B2C, que es el sector financiero. Nosotros trabajamos mucho con los bancos, con las tarjetas de crédito y con las compañías de seguro”, expresó.

Las previsiones para 2027

Stefani estimó que “el año que viene va a seguir siendo de disrupciones, porque estamos en un momento del mundo en el que no se ve volver a un orden previo a la pandemia, con roles de las potencias más estables”, aunque contrastó: “La buena noticia es que la gente no deja de viajar".

"Puede pasar que un destino se vea más afectado, pero el turismo se ha transformado en algo que todo el mundo quiere hacer y es una industria que crece más que la economía mundial”. En lo personal, indicó que Assist Card busca “continuar con la expansión global en el mediano y largo plazo y avanzar en un uso inteligente de la tecnología para estar más cerca del cliente”, finalizó.