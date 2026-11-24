El vicepresidente de Fontenla se refirió a la situación del mercado de muebles de lujo durante el panel de cierre de la Cita de CEOs de Ámbito Debate.

El vicepresidente de Fontenla , Federico Fontenla , se refirió a los cambios del sector ante un mundo interconectado durante el panel de cierre de la Cita de CEOs de Ámbito Debate .

En el ciclo, moderado por el editor de Economía de Ámbito, Juan Strasnoy , y desarrollado en la Lex Tower , Fontenla destacó que la firma está “en una etapa de mucho crecimiento” y resaltó que “ tuvo que readaptar el negocio desde que Argentina se abrió al mundo para competir dando muchos más servicios ”.

“ Esto llevó a ampliar nuestra estructura artesanal, innovando con un poco de tecnología y teniendo esa cintura que nos ha caracterizado para poder no solo atender corporativo y residencial, sino también darle soluciones a esos clientes que antes no encontraban una posibilidad como la de hoy”, abundó.

Fontenla observó que “ en el dilema de lo artesanal y la innovación, nos sucede que producir un mueble en Argentina es mucho más caro que hacerlo en Brasil ”, por lo que puso el foco en “generar ese valor agregado con todo el expertise que tenemos y elevar la calidad del producto o servicio que ese cliente necesita”.

“Hoy estamos muy revolucionados porque no nos alcanza el tiempo y poder encontrar que una empresa te resuelva eso, sienten que esa personalización del servicio es una garantía y satisfacción muy importante”, resaltó y marcó: “ Hemos cambiado esa mirada de hasta convocar a profesionales y clientes a que vivan cómo se produce su propio mueble. Parece fuera de época, pero nos da un resultado bastante contracultural y mucha satisfacción porque resignifica el valor de lo que uno está hacien do”.

“Todo esto sin dejar de lado las herramientas innovadoras porque son necesarias para automatizar procesos importantes a la hora de captar información o hacer piezas partes y generar mejor rentabilidad o bajar costos. Pero es inevitable fortalecer esas otras áreas para competir desde otro lugar con el mundo”, indicó.

El consumo bajó, pero el segmento de bienes de lujo se mantiene

Acerca del consumo de muebles, Fontenla admitió que “está muy golpeado” y analizó: “Veníamos de una situación inflacionaria disparatada, la venta ocurría por una necesidad de que la plata no iba a valer, algo que sabe cualquiera que ha tenido un comercio. Hoy ya no es una necesidad primaria y ante la baja del consumo se sufre mucho más por la invasión del producto importado”.

De todos modos, reconoció que Fontenla está en una situación excepcional. “Al apuntar primero a la parte de mayor poder adquisitivo, que es quien sufre menos y, al tener estas posibilidades de ofrecer tanto para residencias como hoteles cinco estrellas, emprendimientos gastronómicos u hospitales, nos adaptamos muy bien y se genera que el volumen del negocio siga siendo bueno y la fábrica esté a tope”, destacó.

En esa línea, sintetizó: “Si bien la rentabilidad es muchísimo más baja y hay que tener mucho más cuidado en los números, en nuestro caso vamos surcando la tormenta muy bien”.

Las nuevas demandas

Al analizar las nuevas demandas de los consumidores del sector, Fontenla sostuvo que “ya hace tiempo que la información viaja mucho más rápido y, por ejemplo, lo que pasa en la feria de Milán se comunica a todo el mundo al instante”.

A esa inmediatez le agregó otro factor de los tiempos modernos: “Además, lo actual cada vez va evolucionando más rápido, porque antes las modas duraban mucho más tiempo. Hoy es una duda cuánto va a durar y está el miedo de ‘si me compro esto, ¿no será viejo el año que viene?’”.

“Pasa un poco por ahí y por ayudar a cada uno de los clientes a encontrar su propia impronta dentro de su casa. Más allá de la moda, encontrar la funcionalidad. Porque algo puede ser muy estético, pero si no se usa para lo que se pensaba, pierde lo más importante”, observó.

Finalmente, mencionó como otro punto clave a la adaptación local. “La idiosincrasia argentina siempre en algo atraviesa culturalmente y te modifica lo que viene de afuera. No son las mismas costumbres y tampoco las mismas funcionalidades ni dimensiones de departamentos y casas. Hay que ir aggiornándose de la mejor manera”, remató.