El CEO de AUSA destacó el nivel de los talentos locales durante el panel de cierre de la Cita de CEOs de Ámbito Debate.

El CEO de AUSA , Juan Pablo Fasanella , destacó la reconversión de la empresa hacia como una compañía que maneja datos durante su participación por el panel de cierre de la Cita de CEOs de Ámbito Debate .

En el evento, moderado por el editor de Economía de Ámbito, Juan Strasnoy , Fasanella destacó que el cierre del año toma a AUSA “muy entusiasmados y a una velocidad de transformación desde adentro hacia afuera ”.

“Buscamos transformar la movilidad urbana dentro de la Ciudad de Buenos Aires tanto de los vecinos como de quienes nos visitan a diario. Y se da una transformación interna porque estamos en un proceso de transformación tecnológica y cultural con muchos proyectos que venimos corriendo”, afirmó sobre esa reconversión.

A su turno, Fasanella indicó: “ La innovación y la tecnología nos atraviesa. Hoy nos estamos transformando en una empresa de tecnología y datos , porque desde el 1º de mayo no tenemos barreras físicas para el cobro del peaje, que es electrónico. Tenemos 800.000 pasadas diarias en 51 kilómetros de autopista y eso da entre 2,5 y 3 millones de datos por día ”.

“Cuando asumí el desafío hace 18 meses me pregunté qué hacemos con esos datos y empezamos a tomar decisiones para estar preparados para que la tecnología nos haga la vida más fácil. Llegó un momento en que la autopista tiene que pensar por nosotros ”, valoró.

En esa línea, indicó que AUSA tiene “600 cámaras y ningún punto ciego, la mayor velocidad de respuesta ante incidentes, que hoy son menos de ocho minutos desde que se produce, en tiempo real y sin demora”.

“Además armamos un nuevo equipo de tecnología y miramos al sector privado, que para nosotros es muy importante para tomar las mejores prácticas y estar preparados para esta transformación”, sostuvo.

Una reconversión con el talento como diferencial

Fasanella puso de relieve la transformación de AUSA. “Fue un proceso súper interesante que comenzó en 2019 con los primeros pórticos. Tenemos más de 450 personas que fueron reconvertidas desde su posición en la caja de peaje manual hacia distintas tareas que ha ido incorporando la empresa y necesidades que teníamos a nivel interno”, confió.

En ese sentido, remarcó: “Desde AUSA estamos convencidos de que algo diferenciador que tiene el argentino es el talento humano, aun la era de la IA. Potenciamos mucho eso, capacitamos a nuestros equipos y hacemos búsquedas internas para tratar de mantener esa sed y ganas de crecimiento”.

“Creo que el crecimiento horizontal es importante porque te da otra apertura, otra cabeza y otros desafíos”, sostuvo y completó: “Ahora estamos incorporando equipos de machine learning y big data porque es importante para seguir aprendiendo, así como el fortalecimiento de la seguridad de esos datos”.

Los desafíos para 2027

De cara al año que viene, Fasanella puso como foco “cerrar las obras que venimos desarrollando, no solamente en la movilidad urbana, sino también en el uso y el aprovechamiento del espacio público para poder generar nuevos lugares icónicos”.

“Pongo como ejemplo el túnel y Anillo Pampa, que para nosotros es una obra transformadora y que a mí me gusta asemejarla con el Puente de la Mujer”, expresó y sumó “el masterplan de la Dellepiane, donde estamos volcando toda nuestra transformación con el foco en el usuario”.

“También veo importante el impacto que podemos hacer en el desarrollo de nuestros procesos tecnológicos. Por ejemplo, a través de alianzas como la que hemos desarrollado con Waze, en donde podemos nosotros con la información en tiempo real que tenemos poder generar de forma más eficiente el uso que se le da”, apuntó.

Como punto final, puso los proyectos a futuro en movilidad: “Tenemos que ir hacia carriles dinámicos y tarifas de contrasentido, poder tener una inteligencia que nos permita generar modelos predictivos del tráfico”.