El managing director de Siemens Sudamérica analizó la profundidad de los cambios tecnológicos en el panel de cierre de la Cita de CEOs de Ámbito Debate.

El managing director de Siemens Sudamérica , Eduardo Gorchs , analizó el avance de la inteligencia artificial ( IA ) y definió su impacto a futuro en el panel de cierre de la Cita de CEOs de Ámbito Debate , moderado por el editor de Economía de Ámbito, Juan Strasnoy .

Gorchs destacó que Siemens cerró el ejercicio contable y fiscal en septiembre con “ un año sano, sólido en cifras y por segundo año consecutivo girando dividendos , con la casa matriz muy contenta y con un leve crecimiento respecto de 2025”.

“Creemos que tenemos una muy buena posición para acompañar el desarrollo del país en lo que hacemos, que es aplicar inteligencia artificial a las cosas físicas, como la industria y la infraestructura, ayudando a nuestros clientes a ser más eficientes, resilientes y sostenibles ”, resaltó.

Al analizar el panorama futuro, Gorchs consideró que “ el desafío general es apalancar sobre las fortalezas que tenemos a nivel país a las industrias que tienen más capacidad de desarrollo ”. En tal sentido, reveló su rol como presidente de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana y precisó: “Este año recibimos una cantidad enorme de delegaciones. El desafío es generar la confianza para que se traduzca en inversiones y crecimiento de la relación económica”.

“En Siemens puntualmente tenemos una oportunidad enorme para ayudar a la industria e infraestructura locales a aplicar la tecnología disponible para acelerar procesos de forma sostenible y a largo plazo. Lo que puedas automatizar, felices de estar con vos para hacerlo ”, señaló.

La irrupción de la inteligencia artificial en las industrias

Gorchs recordó el incipiente uso de la IA en 2023 y lo comparó con el uso industrial en la actualidad: “Hay una cierta ambigüedad cuando la usamos a título personal que es parte del valor del sistema, pero eso no es aceptable a nivel industrial. No puede decirte más o menos corto por acá”.

“El desafío de llevar la IA al mundo físico es distinto, con un impacto y un resultado mucho más potente. Poder producir de forma más eficiente genera un doble impacto: económico para las empresas y de sostenibilidad para las personas y el ambiente”, analizó y comparó que esta tecnología “va a tener un impacto en el mundo del mismo tipo que tuvo la electricidad a fines del siglo XIX, cuando también se hablaba de que la electricidad era peligrosa y podía matar”.

Para avanzar en este camino, que consideró “una revolución”, expresó: “Necesitás un conocimiento muy profundo para aprovecharla desde la ingeniería a lo largo de toda la producción y en el largo plazo a la vida útil. Eso te exige una capacidad computacional muy cerca de la producción que te permita manejar una cantidad gigante de datos de manera confiable y segura”.

“Creemos que eso va a ayudar a resolver los desafíos de crecimiento de las industrias con ventaja competitiva, pero dentro de las industrias, en las empresas que más rápidamente adopten esa tecnología”, analizó.

La ciberseguridad como norte

Puntualmente con la mirada en custodiar esos datos, admitió que “es un tema cada vez más más importante para construir junto con el desarrollo tecnológico” y consideró que “el que no lo tiene como un como un tema presente, lo tiene que adoptar lo más rápido posible”.

“Se están incrementando muchísimo los ataques con herramientas de inteligencia artificial y está mejorando muchísimo la defensa también. Nosotros hace muchos años que trabajamos con este un equipo muy grande que busca vulnerabilidades a los sistemas, tanto en el hardware como el software”, destacó.

Finalmente, remarcó: “La ciberseguridad tiene mucho de lo humano antes que lo tecnológico. Tanto desde el punto de vista de por dónde me entran y las vulnerabilidades de errores que puede cometer una persona haciendo clic donde no tiene que hacerlo o metiéndose en una conversación de ingeniería social, por ejemplo. Y también en la respuesta y colaboración entre los actores a los que nos pasa algo para poder mejorar en conjunto”.