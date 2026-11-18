Ejecutivos de Siemens, AUSA, Fontenla y Lufthansa formaron parte del panel de cierre de la cita de CEOs de Ámbito Debate.

Ejecutivos de Siemens, AUSA, Fontenla y Lufthansa formaron parte del panel de cierre de la cita de CEOs de Ámbito Debate.

El managing director de Siemens Sudamérica , Eduardo Gorchs ; el CEO de AUSA , Juan Pablo Fasanella , el vicepresidente de Fontenla , Federico Fontenla ; y el director general de Lufthansa Argentina , Alfonso Rodríguez , participaron del panel de cierre de la Cita de CEOs de Ámbito Debate .

En el ciclo, moderado por el editor de Economía de Ámbito, Juan Strasnoy , y desarrollado en la Lex Tower , Gorchs destacó que Siemens cerró el ejercicio contable y fiscal en septiembre con “un año sano, sólido en cifras y por segundo año consecutivo girando dividendos con la casa matriz y con un leve crecimiento respecto de 2025 ”.

“Creemos que tenemos una muy buena posición para acompañar el desarrollo del país en lo que hacemos, que es aplicar inteligencia artificial a las cosas físicas, como la industria y la infraestructura, ayudando a nuestros clientes a ser más eficientes, resilientes y sostenibles”, resaltó.

Fasanella, en tanto, destacó que el cierre del año toma a AUSA “muy entusiasmados y a una velocidad de transformación desde adentro hacia afuera”. “Buscamos transformar la movilidad urbana dentro de la Ciudad de Buenos Aires tanto de los vecinos como de quienes nos visitan a diario. Y se da una transformación interna porque estamos en un proceso de transformación tecnológica y cultural con muchos proyectos que venimos corriendo ”, sostuvo.

Fontenla destacó que Lufthansa está “en una etapa de mucho crecimiento” y resaltó que la empresa “ tuvo que readaptar el negocio desde que Argentina se abrió al mundo para competir dando muchos más servicios ”. “Esto llevó a ampliar nuestra estructura artesanal, innovando con un poco de tecnología y teniendo esa cintura que nos ha caracterizado para poder no solo atender corporativo y residencial, sino también darle soluciones a esos clientes que antes no encontraban una posibilidad como la de hoy”, abundó.

Rodríguez aclaró en primer término que “Lufthansa vuela diariamente a Buenos Aires y dentro de Lufthansa Group hay otra compañía que se llama Swiss que también vuela a Buenos Aires dos veces por semana” y posteriormente habló de que se trató de “un año especial, porque 2025 ha sido excepcionalmente bueno para el tráfico aéreo y las agencias de viaje, con la gente con más acceso al dólar y un boom en los viajes de la gente”.

No obstante, apuntó: “Esto no quiere decir que 2026 haya sido malo, sino que estamos llegando a niveles del año pasado, con lo cual estamos muy satisfechos. Además, notamos mucha reactivación económica, empresas que viajan a Europa y empresas del resto del mundo hacia Argentina. También estamos viendo la vuelta del turismo de extranjeros”.

“Ha sido un año agridulce porque nos encontramos a final de año el cierre del aeropuerto de Ezeiza, con el acortamiento de la pista que nos impidió poder operar durante 17 días. Fue una pena porque nuestros presupuestos estaban marcados y dejar de operar complicó las cosas”, lamentó.

Desafíos y oportunidades por sector

Al analizar el panorama futuro, Gorchs consideró que “el desafío general es apalancar sobre las fortalezas que tenemos a nivel país a las industrias que tienen más capacidad de desarrollo”. En tal sentido, reveló su rol como presidente de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana y precisó: “Este año recibimos una cantidad enorme de delgaciones. El desafío es generar la confianza para que se traduzca en inversiones y crecimiento de la relación económica”.

“En Siemens puntualmente tenemos una oportunidad enorme para ayudar a la industria e infraestructura locales a aplicar la tecnología disponible para acelerar procesos de forma sostenible y a largo plazo. Lo que puedas automatizar, felices de estar con vos para hacerlo”, señaló.

A su turno, Fasanella indicó: “La innovación y la tecnología nos atraviesa. Hoy nos estamos transformando en una empresa de tecnología y datos, porque desde el 1º de mayo no tenemos barreras físicas para el cobro del peaje, que es electrónico. Tenemos 800.000 pasadas diarias en 51 kilómetros de autopista y eso da entre 2,5 y 3 millones de datos por día”.

“Cuando asumí el desafío hace 18 meses me pregunté qué hacemos con esos datos y empezamos a tomar decisiones para estar preparados para que la tecnología nos haga la vida más fácil. Llegó un momento en que la autopista tiene que pensar por nosotros”, valoró.

Fasanella destacó el cambio tecnológico que vive AUSA.

En esa línea, indicó que AUSA tiene “600 cámaras y ningún punto ciego, la mayor velocidad de respuesta ante incidentes, que son menos de ocho minutos desde que se produce y además armamos un nuevo equipo y miramos al sector privado para tomar las mejores prácticas”.

Fontenla observó que “en el dilema de lo artesanal y la innovación, nos sucede que producir un mueble en Argentina es mucho más caro que hacerlo en Brasil”, por lo que puso el foco en “generar ese valor agregado con todo el expertise que tenemos y elevar la calidad del producto o servicio que ese cliente necesita”.

“Hoy estamos muy revolucionados porque no nos alcanza el tiempo y poder encontrar que una empresa te resuelva eso, sienten que esa personalización del servicio es una garantía y satisfacción muy importante”, resaltó y marcó: “Hemos cambiado esa mirada de hasta convocar a profesionales y clientes a que vivan cómo se produce su propio mueble. Parece fuera de época, pero nos da un resultado bastante contracultural y mucha satisfacción porque resignifica el valor de lo que uno está haciendo”.

“Todo esto sin dejar de lado las herramientas innovadoras porque son necesarias para automatizar procesos importantes a la hora de captar información o hacer piezas partes y generar mejor rentabilidad o bajar costos. Pero es inevitable fortalecer esas otras áreas para competir desde otro lugar con el mundo”, indicó.

Por su parte, Rodríguez puso el foco en la pata local de Lufthansa y el desafío de los costos. “El precio del combustible está disparado por los conflictos internacionales y la ruta de Buenos Aires es la más larga del grupo”, expresó.

A su vez, resaltó que “lleva 70 años volando de forma ininterrumpida entre Alemania y Argentina y el 100º aniversario de la compañía”, con lo cual planteó como eje “seguir siendo un referente, teniendo liderazgo y seguir siendo conocidos”. “Vuelan más compañías, pero Lufthansa se considera una referencia a nivel de servicio, calidad y desarrollo hacia el futuro”, remató.

La irrupción de la inteligencia artificial en las industrias

Gorchs recordó el incipiente uso de la inteligencia artificial (IA) en 2023 y lo comparó con el uso industrial en la actualidad: “Hay una cierta ambigüedad cuando la usamos a título personal que es parte del valor del sistema, pero eso no es aceptable a nivel industrial. No puede decirte más o menos corto por acá”.

“El desafío de llevar la IA al mundo físico es distinto, con un impacto y un resultado mucho más potente. Poder producir de forma más eficiente genera un doble impacto: económico para las empresas y de sostenibilidad para las personas y el ambiente”, analizó y comparó que esta tecnología “va a tener un impacto en el mundo del mismo tipo que tuvo la electricidad a fines del siglo XIX, cuando también se hablaba de que la electricidad era peligrosa y podía matar”.

Gorchs puso de relieve el desafío de aplicar la inteligencia artificial a nivel industrial.

Para avanzar en este camino, que consideró “una revolución”, expresó: “Necesitás un conocimiento para aplicarlo a lo largo de todos los procesos y a largo plazo. Eso te exige una capacidad computacional muy cerca de la producción que te permita manejar una cantidad gigante de datos de manera confiable y segura”.

Fasanella puso de relieve la transformación de AUSA. “Fue un proceso súper interesante que comenzó en 2019 con los primeros pórticos. Tenemos más de 450 personas que fueron reconvertidas desde su posición en la caja de peaje manual hacia distintas tareas que ha ido incorporando la empresa y necesidades que teníamos a nivel interno”, confió.

En ese sentido, remarcó: “Desde AUSA estamos convencidos de que algo diferenciador que tiene el argentino es el talento humano, aun la era de la IA. Potenciamos mucho eso, capacitamos a nuestros equipos y hacemos búsquedas internas para tratar de mantener esa sed y ganas de crecimiento”.

“Creo que el crecimiento horizontal es importante porque te da otra apertura, otra cabeza y otros desafíos”, sostuvo y completó: “Ahora estamos incorporando equipos de machine learning y big data porque es importante para seguir aprendiendo, así como el fortalecimiento de la seguridad de esos datos”.

El consumo bajó, pero el segmento de lujo se mantiene

Acerca del consumo de muebles, Fontenla admitió que “está muy golpeado” y analizó: “Veníamos de una situación inflacionaria disparatada, la venta ocurría por una necesidad de que la plata no iba a valer, algo que sabe cualquiera que ha tenido un comercio. Hoy ya no es una necesidad primaria y ante la baja del consumo se sufre mucho más por la invasión del producto importado”.

De todos modos, reconoció que Fontenla está en una situación excepcional. “Al apuntar primero a la parte de mayor poder adquisitivo, que es quien sufre menos y, al tener estas posibilidades de ofrecer tanto para residencias como hoteles cinco estrellas, emprendimientos gastronómicos u hospitales, nos adaptamos muy bien y se genera que el volumen del negocio siga siendo bueno y la fábrica esté a tope”, destacó.

Sustentabilidad y customización

Al observar los cambios a nivel global, Rodríguez puso en primer plano “la complicada situación geopolítica” y planteó que “desde que existe una aviación amplia, nunca ha estado el mundo tan revuelto, lo que es una muestra de que la compañía aérea ha aprendido a ser resiliente”.

Pensando en las modificaciones de los últimos años, consideró que “la sustentabilidad y la no contaminación es un bloque súper importante, porque es lo que plantea la gente y lo que nos conviene como negocio”.

Para Rodríguez, la sustentabilidad es un concepto clave para las líneas aéreas.

“Cada vez invertimos más en aviones más ecológicos con consumos inferiores. Tenemos el combustible sostenible de aviación (SAF) que contamina un 80% menos y por ahí gira la mayor parte macro de los avances de todas las firmas”, precisó.

Finalmente, Rodríguez destacó la creciente personalización de los clientes. “Antes comprabas un billete de Buenos Aires a Frankfurt y estaba todo incluido. Ahora se puede comprar con o sin equipaje, elegir el asiento o no y muchas cosas más. Esto se va a dar cada vez más porque los viajeros así lo demandan”, completó sobre las modificaciones de hábitos.