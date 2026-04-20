Carlos Peralta: "Bitcoin va a ser el oro del futuro y lo demuestra la cantidad de capitales institucionales que están entrando"

El director de Asuntos Corporativos de Bitso Argentina destacó el éxito global de las criptomonedas en el cuarto panel de Ámbito Debate sobre Finanzas & Inversiones.

El director de Asuntos Corporativos de Bitso Argentina , Carlos Peralta , resaltó el potencial de Bitcoin para ser “el oro del futuro” al analizar la adopción y el uso de las criptomonedas durante el cuarto panel de Ámbito Debate sobre Finanzas & Inversiones .

En el ciclo, que contó con la moderación del editor de Economía y Finanzas de Ámbito, Juan Pablo Marino , Peralta resaltó la creciente utilización de los cripto activos. “Tuvo distinta adopción en los países de acuerdo a necesidades. En Argentina, con la volatilidad económica estuvo más apalancada por la necesidad de las personas de proteger sus ahorros de la inflación ”, contó.

El referente de Bitso explicó que “cuando había cepo aparecieron los dólares digitales como una alternativa muy fácil de usar, ya que los usuarios podían mandarse sus pesos, dolarizarlos y después convertirlos o usarlos para pagar”, mientras resaltó que “ ahora hay una estabilidad y el año pasado todavía la compra y adquisición de USDT y USDC, los más tradicionales, siguió estando bastante por arriba de lo que es la compra de otros activos, seguido muy de cerca por Bitcoin ”.

Y aclaró que la salida del cepo no redundó en una menor adopción: “ En un principio los usuarios llegaron por eso, pero se quedaron por la facilidad de tenerlo en la billetera, de comprar y vender 24/7 sin esperar horario bancario . Además, las billeteras crecieron y ofrecieron otra gama de productos”.

Cómo avanzan los pagos en criptomonedas

Sobre el avance de las criptomonedas como método de pago, Peralta admitió que "no ha avanzado tanto, sea por volatilidad o cuestiones regulatorias”, aunque sí destacó su impacto para los pagos trasfronterizos.

De hecho, graficó con Bitcoin y planteó que “la idea original de ser un medio de pago no avanzó, pero creo que va a ser el oro del futuro, porque es un lugar de reserva de valor muy importante y lo demuestra la cantidad de capitales institucionales que están entrando”.

“Desde Bitso nos gusta decir que somos una empresa de infraestructura financiera a base de cripto. Tenemos B2B y usuarios finales. La parte de pagos de usuarios hay un uso, pero no es en cripto porque por atrás hacemos una conversión al peso o la moneda circulante y el comerciante recibe esa otra moneda”, admitió, aunque aventuró que “con mayor adopción y avance, va a llegar ese mundo donde la gente quiera directamente cobrar en cripto, aunque para eso hay un montón de cuestiones regulatorias en las que avanzar”.

Las stablecoins

En tanto, Peralta precisó que “el porcentaje de saldo que tienen en stablecoins nuestros usuarios en Argentina es un poco más alto respecto de lo que pasa en Brasil, México o Colombia, con Bitcoin como principal activo”, para luego destacar: “La caída del precio y este ciclo de los últimos meses, te para la demanda, pero hemos visto que tampoco hubo una corrida a salir. Los usuarios que tienen, lo mantienen y apuestan al largo plazo”.

En cuanto al uso de este tipo de activos, mencionó que “se utiliza como reserva de valor, generándote un rendimiento de hasta 4% anual en USDC”, pero también “se está dando mucho para freelancers o personas que trabajan para el exterior y lo utilizan para cobrar sus trabajos desde afuera”.

Carlos Peralta VIDEO

La necesidad de regulaciones

Peralta aseguró que “los Estados han priorizado regular los tipos de uso que se dieron por cuestiones locales en cada uno de los países”. “En Argentina hoy no tenemos regulados los tokens en sí, sino las empresas centralizadas que ofrecen servicios con activos virtuales, como es nuestro caso que nos regula la CNV”, agregó.

Al destacar este marco, contrapuso: “Al ecosistema le hace muy mal cuando hay actores malos que contaminan o refuerzan algunos prejuicios contra cripto, que te da una libertad enorme. Y está la industria que crece y debe cumplir regulaciones para prevenir el lavado de activos”.

“En términos institucionales no avanzó tanto en Argentina porque todavía faltan definiciones en cuanto al tratamiento impositivo de los cripto activos y algunos avances que de alguna manera detienen la adopción institucional”, expresó.

Sobre el diálogo constante con las autoridades, el referente de Bitso expresó: “Entendemos que hay cuestiones macroeconómicas que se están resolviendo y no permiten priorizar estos temas. Pero vemos que el entusiasmo inicial que había se sigue dilatando en el tiempo, como pasa con el tema impositivo”.