Javier Casabal: "El mercado le va a pedir al gobierno que sobre acumule dólares"

El Sr. fixed income strategist de Adcap anticipó cómo puede comportarse el sector financiero este año durante el segundo panel de Ámbito Debate sobre Finanzas & Inversiones.

El Sr. fixed income strategist de Adcap , Javier Casabal , analizó la eventual estrategia del gobierno ante las exigencias del mercado para este año, durante su paso por el segundo panel de Ámbito Debate sobre Finanzas & Inversiones , moderado por el editor de Economía y Finanzas de Ámbito, Juan Pablo Marino .

Casabal se hizo eco del nivel de inflación y manifestó que “ el dato de marzo fue el peor y el de abril debería ser bastante mejor, sin tener el factor de la carne ”, aunque anticipó que “sigue la preocupación porque “el alza de precio del petróleo no llegó a impactar 100% en los combustibles en marzo”.

“ Es posible que el mercado siga protegiéndose . Muchas veces sobre reacciona y esta cobertura que venimos viendo hace 20 días puede ser priceando una inflación que era de 26% antes del conflicto y ahora quedó en 31,5%, cerca de cinco puntos por encima”, agregó.

En materia de gestión, Casabal opinó que “el mercado le va a pedir al gobierno que sobre acumule dólares durante esta primera etapa”, mientras valoró que el Banco Central “está comprando alrededor de 1.500 millones de dólares por mes y ese ritmo acaba de empezar a subir con la cosecha”.

“Como el mercado tiene dudas sobre el segundo semestre, creo que el gobierno va a aprovechar para acelerar el ritmo de compras y acumular una buena cantidad el próximo trimestre, algo que va a ser muy positivo para los bonos”, anticipó.

A la par, Casabal valoró que “en estos días se vio que los bonos argentinos anduvieron mejor que otros similares”, considerando que “faltaba que se disipe o tranquilice el riesgo externo” y comparó la situación local con las recientes emisiones de Colombia y Ecuador: “Se pagaron cupones muy altos, de hasta 9,25% y el gobierno no está dispuesto a pagarlos. En noviembre se pagó 6,5% a 2029 y creo que esa es la pauta, se está buscando salir en esos niveles”.

“Creo que el gobierno no se quería poner a Ecuador como un techo y estaba esperando condiciones mejores. En el medio surge esta interrupción, similar a otras, donde el mercado se cierra”, detalló y contrapuso: “Por otro lado, Argentina podría buscar una emisión chica en mercados internacionales y ahí, como pudiste, salir las calificadoras te hacen un upgrade y desata un círculo virtuoso que te devuelve el acceso”.

El FAL puede ser “un game changer”

Casabal comparó al FAL con la aparición de un inversor “como eran las AFJP antes de 2008”, al señalar que “al mercado le estaba faltando desde entonces un inversor institucional de largo plazo”, asegurando que “el lugar que van a ocupar el mercado puede ser un game changer para toda la industria”.

“Esto va a empezar a ser algo así y los fondos CER todavía son un poco cortos porque no te sirven para financiar el mercado inmobiliario, es decir créditos hipotecarios, porque hay un descalce grande de plazos”, indicó el referente de Adcap y anticipó que “esta herramienta puede venir a ocupar un lugar relevante porque podés empezar a ver demanda por títulos CER mucho más largos”.

A la par, afirmó que “si se lanzan en junio o julio y uno invirtiera todo en fondos CER o activos vinculados con la inflación, en términos de tamaño deberían estar alcanzando en 12 meses el 32% de la industria en renta fija en pesos” y destacó: “Es un montón y debería seguir creciendo. Con el tiempo se van a ver los efectos más de largo plazo”.

Javier Casabal VIDEO

Consejos de inversión

En cuanto a las opciones para los inversores, Casabal anticipó que “los bonos en dólares deberían ser lo más conservador ahora, subiendo a esta ola de compras del BCRA que van a fortalecer las reservas incluso en lo más álgido de la guerra”.

En comparación, consideró que “los bonos en pesos vienen de tener una performance de 20%, pero es muy difícil de mantener ese rendimiento durante un período largo” y apuntó: “El que tiene que medir sus inversiones en dólares, hoy no puede estar parado en pesos”. También mencionó que “la cobertura por inflación se va a mantener y seguimos recomendando los bonos CER” para quienes se coloquen en pesos.

Los riesgos para el corto y mediano plazo

Por su parte, Casabal advirtió que “es posible que el año que viene volvamos a tener algún tipo de ruido como el de 2025”, considerando que “el gobierno se va a tener que preparar para eso”.

Para ello, llamó a “llegar a 2027 con la mayor cantidad de herramientas posibles, porque no sabemos cuáles van a estar disponibles”, poniendo como ejemplo el auxilio financiero de Estados Unidos ocurrido hace algunos meses.