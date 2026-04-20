Christian Buteler: "Los dólares se muestran, pero para que salgan de las cuentas bancarias necesitás una economía que vuelva a crecer"

El economista consideró necesaria una reactivación y analizó la estrategia del gobierno en su paso por el tercer panel de Ámbito Debate sobre Finanzas & Inversiones.

El economista Christian Buteler se refirió a los dólares del colchón y a la posible salida del gobierno al mercado de deuda internacional.

El economista Christian Buteler puso el foco en el comportamiento de los ahorristas y la dificultad del gobierno para captar los dólares del colchón durante su paso por el tercer panel de Ámbito Debate sobre Finanzas & Inversiones .

En la charla, moderada por el periodista especializado en Economía & Finanzas de Ámbito, Juan Strasnoy Peyré , Buteler analizó la coyuntura económica: “ Siempre es bueno tener estabilidad cambiaria y es algo que se celebra porque Argentina no suele tenerla mucho tiempo ”.

De todos modos, advirtió que “ no es algo que pasa exclusivamente del país, porque también se revalorizaron el real, el peso chileno y el peso colombiano ”. Si bien observó que “el dólar se ha depreciado en el primer trimestre”, admitió que “por suerte esta vez lo pudimos tomar, porque otras veces pasaba que en Argentina seguía perdiendo valor la moneda”.

Al mismo tiempo, el economista puso la mirada en que “no es la misma inflación la que estamos teniendo nosotros que la de otros países y la apreciación del tipo de cambio en función a la competitividad es un poco más complicada”, al comparar: “ Tuviste un 9,4% de inflación en el primer trimestre y una caída del dólar del 5%. Esa combinación es peligrosa para nuestra economía y para las inversiones ”.

“En algún momento el tipo de cambio va a acomodarse a los precios y veremos cómo le pega. Pero con un dólar en estos valores y un techo de la banda que a partir de mayo va a llegar a 1.770 pesos, es por lo menos arriesgado iniciar una operación de carry trade”, apuntó.

Problemas para captar los dólares del colchón

Al poner el foco en los dólares del colchón, Buteler analizó que el principal factor detrás de esa situación es “porque la actividad económica no lo demanda”. “Tenés dólares ahorrados como reserva de valor ante cualquier evento que pueda llegar a tener lugar en Argentina. Si la economía no tracciona y ese ahorro lo podés llegar a necesitar en los próximos meses para subsistir, lo vas a seguir teniendo ahorrado por más que tengas facilidades o un blanqueo en el medio”, aseguró.

Para el economista, “si la economía empieza a crecer, con blanqueo o sin él, esos dólares se vuelcan a la actividad”, al recordar que “se han blanqueado muchos dólares desde Mauricio Macri hasta hoy, pero no se vuelcan al mercado porque el dueño de los dólares no ve una actividad donde volcarlos y no sabe si los va a necesitar nuevamente en tres meses”.

“Los dólares aparecieron y se muestran, pero siguen en cuentas bancarias. Para que pasen a la actividad productiva, necesitás una economía que vuelva a crecer y hoy eso no está”, resumió.

A eso, le sumó que “el peso no tiene la función de reserva de valor, sino que lo usamos en forma transaccional”, mientras planteó: “La reserva de valor es el dólar, que también se devalúa, pero es la que ha elegido la gente, porque la moneda es una cuestión de confianza y se ha visto rota durante mucho tiempo, de manera que volver a ganarla va a llevar de 5 a 10 años tranquilamente”.

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Las posibilidades de Argentina de volver al mercado internacional de deuda

Ante la baja del riesgo país y la eventual salida al mercado internacional de deuda, Buteler pidió “tener en cuenta que, sea el momento que sea, se va a encarecer la deuda argentina porque viene de una reestructuración con una tasa muy baja”.

De todas maneras, se mostró a favor de “aprovechar” esta baja del indicador. “Yo estaría dispuesto a pagar un poco más de tasa por garantizar tener todos los vencimientos cubiertos del año que viene, que a su vez haría que te baje aún más el riesgo país, porque este gobierno siempre demostró voluntad de pago, de lo que se dudaba era de la capacidad de pago”, sentenció.

Al mismo tiempo, puso en agenda lo que ocurrirá en noviembre en Estados Unidos. “Es un mes muy importante porque son las elecciones allí y los bonos argentinos tienen hoy el respaldo del Tesoro americano que, honestamente, una vez que pasen las elecciones no sabemos qué va a pasar con Donald Trump. Y el año que viene es electoral en Argentina, con lo que vamos a empezar con los miedos y dudas de un año electoral”, interpretó.

El carry trade pierde terreno

Con respecto a las opciones de inversión, Buteler se refirió en primer término al carry trade. “Puede ser contraintuitivo, pero cuanto más cerca estás del techo, más incentivo tenés a hacer, porque puede subir poco el dólar porque a determinado precio actúa el Banco Central. Con el aumento del mayo, estarías a un 20% del techo y sería un riesgo bastante importante”, analizó.

Y agregó: “Si tenés pesos y los vas a usar en el futuro, no está mal que los pongas en un título que ajusta en CER. Pero desarmar una posición a las tasas que hoy tenés que te dan 2,5% y pensar que le podé ganar en el corto plazo al dólar, creo que es una posición bastante arriesgada”.

Para el economista, “el mercado está bastante difícil y hay que ser selectivo”, manifestando que, más allá del conflicto en Medio Oriente, la Bolsa americana “está arriba del precio pre guerra”, mientras que los activos americanos “dan un poco de miedo, porque parecen precios pasados de rosca”.

En la misma línea, indicó que “los bonos argentinos también se han revalorizado y la deuda corporativa creo que está muy cara”, por lo que sintetizó: “Iría dolarizando parte de mi cartera y buscaría alguna acción, tal vez algo volcado al consumo masivo y menor volatilidad que las tecnológicas”.

El fin de la hegemonía indiscutida del dólar

Buteler reconoció que “hay un cambio importante en la tecnología”, pero descartó un cambio brusco en la utilización de monedas: “No estoy tan de acuerdo en que la moneda vaya a desaparecer o reducir como algo significante, porque las regulaciones sobre la moneda son importantes y mantienen la seguridad”.

No obstante, admitió: “Sí veo que la situación del dólar como moneda hegemónica ha cambiado por problemas de deuda, por el crecimiento del euro, entre otras cosas. El dólar puede seguirlo siendo por un tiempo más, pero ya no es la única indiscutida".