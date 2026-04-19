Javier Milei anunció que comenzará a funcionar la primera ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv + Seguir en









En su gira por Israel, el Presidente confirmó que desde noviembre de este año habrá conexión aérea directa entre Argentina y Israel. Calificó el avance como "histórico".

El ⁠anuncio se hizo en una rueda ​de prensa ​del ​primer ministro ‌Benjamin Netanyahu y el presidente argentino Javier Milei, en la que ambos países firmaron ‌acuerdos de cooperación ​bilateral que ​incluían ​uno de ‌aviación.

El presidente Javier Milei anunció en su gira por Israel la creación de la primera ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv, en lo que definió como un paso clave para profundizar el vínculo entre ambos países.

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“A partir de noviembre comenzará a funcionar la primer ruta aérea directa de la historia entre Buenos Aires y Tel Aviv”, afirmó durante su exposición. El Al Israel ‌Airlines comenzará a operar ‌vuelos directos a Argentina este año, su ruta más larga hasta la fecha, anunció el presidente de la compañía Amikam Ben-Zvi.

Javier Milei anunció nueva ruta aérea directa entre la Argentina e Israel El mandatario destacó el valor político y simbólico del anuncio y sostuvo que el nuevo enlace permitirá que “nuestras naciones estén más cerca que nunca, profundizando un lazo inquebrantable”. Además, planteó que la medida representa algo más que una conexión logística: “Este vuelo es la representación física de una unión moral, espiritual y política que Argentina comparte con Israel”.

El anuncio se hizo en una rueda de prensa del primer ministro ‌Benjamin Netanyahu y el presidente argentino Javier Milei, en la que ambos países firmaron ‌acuerdos de cooperación bilateral que incluían uno de ‌aviación.

En ese marco, también se avanzó en acuerdos tecnológicos, con la firma de un memorando en inteligencia artificial entre ambos países.

el al linea aerea israel vuelos El Al, la línea aérea que realizará la conexión. Milei se reunió con Netanyahu en Jerusalén y visitó el Muro de los Lamentos El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, recibió en Jerusalén al presidente argentino Javier Milei y le dedicó un mensaje público en redes sociales en el que destacó la cercanía entre ambos países. “Bienvenido a Israel, bienvenido a Jerusalén, mi amigo, Presidente de Argentina Javier Milei, un gran amigo del Estado de Israel. Israel y Argentina están juntas, más fuertes que nunca”, expresó Netanyahu en su cuenta oficial, reforzando el vínculo político entre ambos gobiernos. La llegada de Milei se da en el marco de una visita oficial que incluye reuniones con autoridades israelíes y actividades simbólicas, como su paso por el Muro de los Lamentos, uno de los sitios más sagrados del judaísmo. El viaje tiene como objetivo profundizar la relación bilateral y avanzar en decisiones estratégicas, como el traslado de la embajada argentina a Jerusalén, según supo la Agencia Noticias Argentinas. El encuentro entre ambos líderes se produce en un contexto internacional complejo, marcado por tensiones en Medio Oriente y el conflicto con Irán, donde Argentina manifestó un alineamiento claro con Israel y Estados Unidos.__IP__ La relación entre Milei y Netanyahu se consolidó desde el inicio del mandato del presidente argentino, con gestos políticos y diplomáticos que reflejan una alianza cada vez más estrecha. En ese escenario, el mensaje del líder israelí no solo representa una bienvenida formal, sino también una señal del peso estratégico que Argentina busca tener en la región.