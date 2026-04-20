Marcos Victorica: "La gente quiere obtener activos físicos porque te preservan de la desvalorización del dólar"

El CEO de BAS Storage , Marcos Victorica , resaltó el auge del almacenamiento ante el creciente interés de los inversores por activos físicos, al participar del tercer panel de Ámbito Debate sobre Finanzas & Inversiones , moderado por el periodista especializado en Economía & Finanzas de Ámbito, Juan Strasnoy Peyré .

Victorica se refirió a la coyuntura actual y comparó: “ En Argentina estamos acostumbrados a vivir en una montaña rusa y una calle empedrada nos parece lisa. La montaña es el peso y la calle es el dólar, que se viene devaluando desde hace mucho ”.

En ese aspecto, precisó que “ si uno en 1964 tenía un billete de dólar para comprar una casa, hoy tiene 5 centavos de dólar ”, para luego brindar un nuevo concepto: “ En Wall Street hay, en vez de un fly to quality, un fly to activos ”.

“ La gente quiere empezar a obtener activos físicos porque son los que te preservan de la desvalorización del dólar ”, explicó y agregó a ese panorama “la situación económica y financiera americana, que con un Estado que debe un montón de plata y con la tasa de interés actual tiene un déficit cuasifiscal gigante que te hace emitir y presiona la inflación”.

El “subsidio” a Estados Unidos a través del dólar

En el mismo sentido, aseguró que “Argentina subsidia a Estados Unidos”, al referirse a los llamados “dólares del colchón”. “Con los más de 100.000 millones de dólares que tenemos, subsidiamos entre 5.000 y 7.000 millones de dólares al Estado americano cada año por el valor que se pierde”, sentenció.

Victorica sumó a este panorama que “esos dólares son un porcentaje chiquito del monto real”, al citar que “Argentina y Rusia son los dos países que más dólar billete tienen en el mundo y es por desconfianza de la moneda local, no por falta del nivel de actividad”.

La desconfianza en el peso y la tensión en EEUU

“Hay un 5, 10 o 15% de la gente que está dispuesta a ponerlo en producción, pero la mayor parte quiere tener el ahorro preservado”, afirmó y reveló: “Si uno toma la salida de capitales de Argentina, los del colchón y los que están afuera, el sistema financiero argentino es súper sólido. Lo que pasa es que exportamos el sistema financiero a cuentas en otro país, a activos de afuera o al dólar en el colchón porque no creemos en el peso”.

El referente de BAS indicó que “esto viene de hace 40 o 50 años” y, de cara al futuro, planteó que “darlo vuelta implica volver a confiar en el peso, que va a llevar por lo menos 5 o 10 años, porque tarda tiempo en retomar la confianza y ese es el proceso en el que estamos”.

En tanto, Victorica sumó al escenario el fin de mandato del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell. “Se ha opuesto abiertamente a bajar la tasa, una de las cosas que sufrió muchísimo la economía americana desde 2023 con una tasa de interés sideral que quizás se explicó de entrada por el dinero invertido en la pandemia y podría haber empezado a bajar en 2023”, observó.

Al recordar que “ahora hay un problema político” entre Powell y Trump, opinó: “Yo esperaría a ver quién es el nuevo presidente de la Fed y si baja algo más la tasa. Previo a Irán la expectativa era que iba a bajar tres cuartos o medio punto”.

El auge del storage

En materia de inversión, Victorica brindó una alternativa a los diversos títulos del mercado, vinculada a volcar capital en la industria del storage en Estados Unidos. “Hace diez años generamos un producto especial para latinoamericanos que quieren transformar sus dólares en un activo seguro, automático y sin ocuparse de nada ni asumir riesgos. Nos metimos en la industria de storage o bauleras, que es de consumo masivo”, contó.

El referente de BAS precisó que en EEUU “hay más edificios que todos los Walmart, Starbucks y McDonalds juntos, con uso por parte de 35 millones de personas” y completó: “Lo que hicimos es convertirlo en propiedad horizontal para que se pueda invertir a partir de 50.000 dólares con salida fácil y un contrato de alquiler seguro”.

“Esto nos ha dado mucho éxito y hemos creado un puente para el que tiene dólares y no sabe bien cómo invertirlos en Estados Unidos, porque un departamento en Miami no siempre es una buena inversión, depende el momento”, explicó sobre su propuesta.

A la vez, consideró que el producto “es para el que necesita no tener sorpresas o para tener una parte de su cartera más segura”, detallando que “permite, con cero participación y un 100% automático, tener un real estate que se valoriza en EEUU”.

“A partir de que depositás la plata, como los edificios están andando y ocupados, a partir de ahí te empieza a correr la renta. Estamos pagando el 7% neto, que es más del doble de lo que te paga un banco americano. El segundo año un 6% y después se va ajustando. Pero además los edificios se valorizan porque en el storage guardás cosas, y las cosas crecen mucho más rápido que la población. Es decir que la demanda de storage crece mucho más rápido que la de viviendas”, detalló sobre la propuesta.

Marcos Victorica VIDEO

¿El fin de las monedas tal como las conocemos?

La posible pérdida de influencia del dólar a nivel global fue el tema de cierre del panel. Para Victorica, “la discusión no es si el dólar o el yuan, es si las monedas van a seguir existiendo como las conocemos” y admitió: “Lo que digo parece loco, pero hoy ninguno puede pensar pasar un día sin el celular y hace unos años no existía”.

“Si uno saca ciertas regulaciones, la moneda es cada vez menos necesaria. Los bancos, si les sacás las leyes, no tienen por qué existir. Hay un cambio tecnológico mucho más fuerte que el de la imprenta, que cambió a todo el mundo”, argumentó y cuestionó que “llama la atención la falta de visión de la contrapartida institucional, porque la matriz de producción es totalmente distinta”.