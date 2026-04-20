Nicolás Razzetti: "Hoy las empresas están con decisiones de corto plazo y sacan crédito para el día a día"

El subgerente de Finanzas de Banco Credicoop, apuntó a la importancia de reactivar la economía durante el primer panel de Ámbito Debate sobre Finanzas & Inversiones.

El subgerente de Finanzas de Banco Credicoop , Nicolás Razzetti , destacó la importancia de reactivar la economía para apuntalar el crédito, durante el primer panel de Ámbito Debate sobre Finanzas & Inversiones .

Moderado por el editor de Economía y Finanzas de Ámbito, Juan Pablo Marino , Razzetti comparó la situación actual con la previa electoral de 2025. “Venimos de un contexto de elecciones el año pasado, con las tasas en términos reales positivas en máximos históricos y ahora estamos con tasas negativas . La inflación no termina de desacelerar , con dos datos de 3 y 3,4% y tasas que hoy rinden cerca del 2% mensual o por debajo”, analizó.

El referente de Banco Credicoop agregó que “con el tipo de cambio hubo mucha protección y búsqueda de cobertura previo a las elecciones, pero ahora vemos que durante el año se está apreciando cerca del 6%” y sintetizó. “ Esto quiere decir que el que compró un dólar en enero, hoy tiene 6% menos ”.

En cambio, comparó que “el que vino apostando a tasas, todavía teníamos algo positivas en los primeros meses y hoy se está dando vuelta”, por lo que llamó a “ empezar a abrir los ojos y prestar intención a si conviene irse a inversiones ajustables por CER para capturar rendimientos reales positivos ”.

Cómo afecta la volatilidad global en el plano local

En este sentido, Razzetti indicó que “hay mucha volatilidad no solo en lo local, sino en lo internacional, con un año de elecciones en Estados Unidos y la dependencia que tenemos de ese gobierno”, para luego referirse a las acciones del presidente de ese país, Donald Trump, como “una persona que arrancó con el tema de los aranceles y se desdecía, actualmente está con la guerra y el petróleo sube y baja”.

“Localmente estamos en un proceso en el cual no están claras las condiciones hacia adelante y eso hace que el inversor tome decisiones más cautelosas y se vuelve más cortoplacista, como es nuestra cultura en general”, sostuvo y graficó que “se ve en el segmento al cual atendemos, que son las pymes, que en general se vuelcan por instrumentos como fondos de liquidez y plazos fijos a 30 días”.

“Esto lo que hace es postergar decisiones de inversión a más largo plazo, porque hoy no se ve a futuro”, anticipó sobre el comportamiento de los referentes del sector privado.

Nicolas Razetti VIDEO

Qué pasa con los títulos en pesos y en dólares

Por otra parte, Razzetti valoró que “el sistema está líquido y, en el caso de pesos, las tasas de colocaciones a plazo fijo, una caución o pase entre entidades financieras vale hoy 20%, en niveles recontra bajos”, mientras contrapuso: “En dólares, se ha crecido mucho, sobre todo el año pasado con blanqueos. Y no es que hubo aluviones de dólares y después la salida. Hoy los depósitos se mantienen sostenidos y no hay salidas”.

Sobre cómo operan los usuarios, indicó que “una vez que aceptan dolarizarse y entienden que se van a quedar en esa moneda, buscan alternativas” y destacó que Credicoop lanzó el año pasado su primer fondo en dólares. “El crecimiento fue inmediato, hay mucha demanda para no quedarse con el dólar guardado. Hay mayor confianza y es un ejercicio de probar que funciona, que rinde y que tiene liquidez”, planteó.

A la par, señaló que hubo “una demanda de flujos muchas emisiones locales de empresas y algunas provincias en dólares, lo que aportó para que estuvieran extrañamente calmos estos meses”, aclarando que “en su momento habrá que pagarlos, pero hoy hace un flujo positivo que genera esta estabilidad y le permite al Banco Central estar comprando dólares diariamente, a diferencia de momentos donde era típicamente vendedor”.

Razzetti imaginó un escenario base con una leve corrección del tipo de cambio y recordó que “hace más de un año el dólar estaba 1.450 pesos y estaba normalizado”, para luego anticipar que “no asustaría que suba de vuelta a ese nivel, quizás de a poquito y de acá a fin de año”.

El potencial de los créditos

En tanto, Razzetti se refirió a la situación del crédito, sobre el cual dio que “sigue siendo históricamente bajo, ya que está cerca del 9% en relación al PBI”, por lo que anticipó: “La posibilidad de crecimiento, de otorgar créditos a nivel sistema, es muy grande”.

Sobre la trayectoria del sector en los últimos años, sintetizó: “En 2024 habíamos tocado niveles mínimos y en 2025 hubo una fuerte reactivación en todas las líneas. Volvieron los créditos hipotecarios, que no existían y se volvieron a otorgar. Hubo préstamos personales a las empresas y en algunos casos de inversión. Pero hoy hay alguna estabilidad o parate, que tiene que ver con el aumento en la mora”.

“Hoy las empresas están con decisiones de corto plazo. No sacan crédito para una inversión productiva o compra de maquinaria, sino para el flujo de caja, para el día a día”, expresó y confió que “no están tomando decisiones de largo plazo en un contexto de inestabilidad y apertura comercial”, al referirse a la incobrabilidad, ubicándola en niveles del 6/7% a nivel empresarial y llegando al 11% entre las familias.

Sobre este punto, aclaró que se ven afectadas “las empresas que generan mayor empleo, como comercio, industrias y construcción, con mayor debilidad”, apuntó que “no debiera seguir creciendo”, por lo que marcó: “Lo importante es cómo volvemos a reactivar la economía y construir ese crédito. La baja de tasas va para ese lado, pero tiene que haber un sujeto crediticio, alguien con la posibilidad de tomarlo y afrontar su pago”.

La tecnología en el sistema bancario

A nivel bancario, Razzetti consideró que “la pandemia fue un gran catalizador y hoy todos tienen cualquier inversión a un clic de distancia, sea desde una computadora o el celular, ganando tiempo”, a lo que sumó la importancia de “seguir atendiendo al socio con responsabilidad a lo largo y lo ancho del país, con el canal preencial, por teléfono y por WhatsApp”.

Finalmente, observó que la IA “es una herramienta recontra potente que viene para ayudar, no es un reemplazo”, destacando que “hay cuestiones, como en research, que te resuelve en minutos y eso es un plus”, sostuvo, aludiendo al impacto en la productividad.