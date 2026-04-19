Javier Milei ratificó su alineamiento con Israel y firmó los Acuerdos de Isaac para reforzar su alianza estratégica

El presidente respaldó a Israel y EEUU, lanzó una iniciativa regional y profundizó la cooperación bilateral en medio de la guerra en Medio Oriente.

Milei refuerza su alianza estratégica con Israel en medio de la tensión global

El presidente Javier Milei ratificó su alineamiento con Israel y Estados Unidos durante su visita a Jerusalén , donde firmó los Acuerdos de Isaac y defendió la cooperación entre países que comparten valores. El mandatario reafirmó su postura en seguridad internacional y anunció una iniciativa para extender esa alianza a América Latina.

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Durante su discurso, Milei presentó formalmente los Acuerdos de Isaac como una plataforma para fortalecer vínculos en la región. “Las naciones que comparten esos valores tienen una responsabilidad: organizarse, cooperar y actuar juntas” , sostuvo.

En esa línea, agregó: “Hoy presentamos los Acuerdos de Isaac, una iniciativa que busca extender ese mismo espíritu a Latinoamérica” . El acuerdo apunta a profundizar la cooperación diplomática, comercial, cultural y en materia de seguridad entre Israel, Argentina y otros países que deseen sumarse.

El Presidente también reforzó su postura frente al escenario global y expresó el apoyo argentino en el conflicto. “La Argentina expresó su firme apoyo a Estados Unidos y a Israel en su guerra contra el terrorismo” , afirmó.

Netanyahu calificó a Milei como un aliado clave en el escenario internacional

Además, volvió a poner el foco en los atentados sufridos en el país: “La Argentina fue víctima de cobardes ataques terroristas y al día de hoy aún pedimos justicia” , señaló, en referencia a los reclamos históricos vinculados a esos hechos.

Encuentro con Netanyahu y fortalecimiento del vínculo bilateral

La firma del acuerdo se dio en el marco de una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con quien Milei ratificó la alianza estratégica entre ambos países. El líder israelí destacó el rol del mandatario argentino y su apoyo en un contexto de conflicto regional.

Tras el encuentro, ambos gobiernos avanzaron en acuerdos sectoriales y en un memorándum de entendimiento en inteligencia artificial, con el objetivo de impulsar el desarrollo tecnológico conjunto.

javier milei benjamin netanyahu 2026 Milei y Netanyahu consolidan una alianza en plena guerra en Medio Oriente

Milei también anunció que desde noviembre comenzará a operar el primer vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv, y reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén. “Reiteramos nuestra voluntad de trasladar la Embajada argentina a Jerusalén apenas las condiciones lo permitan”, afirmó.

El mandatario subrayó además la importancia del liderazgo de Donald Trump en la región y sostuvo que su rol es clave para alcanzar estabilidad.

Una visita en un contexto de alta tensión

La gira oficial se desarrolla en medio de un escenario internacional complejo, marcado por la escalada en Medio Oriente y las tensiones en el estrecho de Ormuz. En ese contexto, la presencia de Milei y su participación en actos oficiales refuerzan el respaldo político y diplomático de Argentina hacia Israel.

La agenda del Presidente incluye reuniones con autoridades, actividades académicas y su participación en la ceremonia por el Día de la Independencia israelí, donde será el primer líder extranjero en encender una de las antorchas, un gesto de fuerte simbolismo en la relación bilateral.