Cristian Brau: "La coyuntura amerita cautela, con un poco más de liquidez y menos duración"

El chief investment officer en Santander Asset Management analizó los efectos de la guerra en Medio Oriente en los inversores durante el primer panel de Ámbito Debate sobre Finanzas & Inversiones.

El chief investment officer en Santander Asset Management , Cristian Brau , analizó las opciones del mercado financiero en la coyuntura actual, marcada por el conflicto bélico en Medio Oriente , al participar del primer panel de Ámbito Debate sobre Finanzas & Inversiones .

En la charla, moderada por el editor de Economía y Finanzas de Ámbito, Juan Pablo Marino , Brau llamó a mirar los flujos al comparar la situación actual con la previa a las elecciones del año pasado: “ Si tomás toda la plata que administraban los Fondos Comunes de Inversión (FCI) una semana antes de las elecciones y mirás ese dato la semana pasada, medida en dólares, todo ese cúmulo de plata aumentó un 45% directo , con un 40% los money market y 65% la renta fija”.

“Hay vocación de tomar un poquito más de riesgo, pero es muy anticipado pensar que eso es capilar o masivo. Sigue habiendo señales de que el inversor sigue siendo conservador, porque el 60% del total, que son 65 millones de dólares, sigue siendo money market y el grueso de esos flujos, aun dentro de renta fija, es mundo dólares. Es decir que la plata que entra al sistema, en vez de entrar en 1.400 pesos, entra en un dólar ”, evaluó.

Por otra parte, el referente de Santander se refirió a la dinámica global y los efectos de la guerra en Medio Oriente . “La coyuntura amerita cautela, tener un poco más de liquidez y menos duración ”, resaltó y advirtió: “No significa que no vaya a haber oportunidades, pero sí tener más cuidado ya que a nivel global estamos en una crisis geopolítica que, si bien tiene algún precedente histórico, estamos en el medio del río”.

Al analizar el comportamiento de los ahorristas, distinguió a “ ese inversor marginal que está ingresando al sistema con inversiones que buscan alternativas en dólares y ese tipo de jugadores es agnóstico a las variables macro, a la inflación o el tipo de cambio ”.

“La búsqueda de productos en dólares está sucediendo, es una fuerza de fondo y en ese contexto el mercado trata de ofrecer instrumentos de mucha liquidez y corto plazo. Ahí la estrella fueron los money markets en dólares que son puntos de entrada y a partir de ahí empezar a ir construyendo con fondos o productos que sin asumir mucho más riesgo le vaya dando un pick up de tasa”, afirmó Brau y detalló que hoy ese tipo de fondos “está rindiendo en una mediana de 50 puntos básicos anuales, que es bastante poco, pero es mucho si lo comparás con que salen de la caja de seguridad o de abajo del colchón”.

Sumó a su vez al “inversor un poco más profesional, llámese empresa de seguros o empresa o tesorería, donde ves comportamientos más diversos, con más selectividad”. “Para eso la industria tiene productos líquidos con cláusulas de ajuste, CER o cobertura ante el tipo de cambio oficial", explicó y resumió que “los individuos van por dólares y las compañías hacen carry trade”, explicó.

Se espera un dólar sin sobresaltos

Al ser consultado por el tipo de cambio, que se mantiene en torno o por debajo de los 1.400 pesos, Brau explicó que “hay un mercado que viene dominado por flujos en los últimos tres meses y eso explica este comportamiento”.

De cara al futuro, Brau resaltó que “entramos en el segundo trimestre, que típicamente en Argentina es calmo porque empieza la cosecha gruesa”, a lo que agregó “anticuerpos que antes no había” para la robustez de la balanza de pagos, como “la cosecha récord, la realidad que es Vaca Muerta y la minería que empieza a aportar”.

Si bien admitió que “en general el argentino promedio sigue pensando en dólares, no están dadas las condiciones para que uno tenga saltos discretos con el dólar”.

El FAL como “catalizador” del mercado de capitales

Por otra parte, Brau observó al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) impulsado por el gobierno como “un gran catalizador del mercado de capitales” y lo comparó con la importancia de las billeteras virtuales para atraer inversores.

“Desde Santander vamos a estar participando en esa industria. Vos sos una empresa, decís elijo el FAL de Santander, mandás la plata de los aportes a ARCA y nos pasa a nosotros el dinero que corresponde todos los meses, que va a ser propiedad de las empresas”, puntualizó.

En esa línea, comparó que “una empresa que antes aportaba cierta cantidad de plata y podía o no recibir una contraprestación pública, ahora va a recibir una tenencia concreta monetaria que se va a ir acumulando todos los meses dependiendo del tamaño de su nómina y se va a poder utilizar para distintos eventos asociados a la relación laboral, como una indemnización”.

“Es un gran catalizador del mercado de capitales para los próximos años y también para la economía real. Si sos una gran empresa, estás acostumbrado a planificar. Pero si sos una pyme quizás hay un evento que te rompió la caja y ahora vas a tener un flujo acumulado que te va a permitir suavizar el impacto”, analizó el referente de Santander, agregando que “a niveles macro, va a incrementar la tasa de ahorro, que va a generar demanda para títulos públicos y privados”.

El impacto de la Inteligencia Artificial

Finalmente, Brau se refirió al impacto de la Inteligencia Artificial (IA) y consideró que “la placa tectónica se sigue moviendo y por momentos es muy fuerte el sacudón”, para luego resumir: “Cuando uno habla de transformación digital, ya no pensamos en cómo invierte la persona, sino en quién es”.

“Cuando era chico, mi mamá me iba a buscar al colegio y de ahí iba al banco. Yo sabía que iba a tener una fila de una hora y media y salía con un papelito con la tasa de su plazo fijo. Hoy, una persona de 36 años abre la computadora o celular en la casa a la noche y, depende cual sea el activo, ya está invirtiendo. Ese inversor es muy distinto a lo que era mi mamá y también al de hace cinco o seis años atrás, donde ya había caminos digitales”, comparó.

En esa línea, explicó que “la transformación digital ya no se trata de un canal, sino de un cambio de identidad del inversor” y planteó: “Hoy el mercado de capitales forma parte de su vida cotidiana, mirando opciones y buscando rendimientos. Eso también te moldea la oferta y hay que ayudar a que el inversor no caiga en las nuevas trampas, como asumir riesgos que no conocés”.

Finalmente, sostuvo que la IA “en la pata operativa es una realidad, siendo también una herramienta brutal para el research, que no viene a reemplazar al portfolio, sino a amplificar porque hoy te da más herramientas”, mientras que, “en lo comercial, te viene a ayudar a identificar perfiles, pero va a ir más lento porque hay que tener cuidado con la protección de los datos”.