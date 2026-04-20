Federico Broggi: "El FAL es una modernización y más flujo para el mercado de capitales"

El CIO de IEB Fondos destacó al fondo impulsado por el gobierno como una herramienta de previsibilidad durante el segundo panel de Ámbito Debate sobre Finanzas & Inversiones.

El CIO de IEB Fondos , Federico Broggi , puso el foco en el Fondo de Asistencia Laboral ( FAL ) y lo destacó como una herramienta que modernizará el mercado financiero y dará a las empresas mayor previsibilidad, al encabezar el segundo panel de Ámbito Debate sobre Finanzas & Inversiones .

En el ciclo, que contó con la moderación del editor de Economía y Finanzas de Ámbito, Juan Pablo Marino , Broggi puso el foco en el reciente dato de inflación y señaló que “ está acelerando, pero creemos que estamos viendo el pico y esperamos mejores datos para abril ”, aunque lo supeditó al contexto internacional y “cómo se desarrolla el precio de los commodities, sobre todo el petróleo y el gas, ya que podríamos tener una baja incluso más fuerte si el problema se resuelve”.

“Hoy estamos con un ojo afuera y un ojo acá. En otro momento, a Argentina esta situación internacional le hubiera pegado mucho más fuerte porque éramos importadores netos de petróleo y las finanzas estaban bastante peor ”, valoró y, al hacer un balance, indicó: “Nos benefició el mayor ingreso de dólares por exportaciones de petróleo y gas, mientras que nos perjudicó en mayor inflación y en el riesgo país o las tasas subiendo un poquito afuera, haciendo que sea más difícil ir a los mercados internacionales, aunque hoy el gobierno parece no querer ir”.

Al poner el foco en el nivel del dólar, Broggi comparó la situación con la de hace dos años. “ En 2023 hubo elecciones y un mercado muy dolarizado. En 2024, ganó Milei y hubo un shock de confianza, empezó a bajar la inflación, hubo déficit cero. Y este año arrancó muy parecido , con un mercado muy dolarizado por las elecciones legislativas, un resultado agradable para el mercado y bastante flujo financiero por el crecimiento de préstamos en dólares y emisiones de empresas en el exterior, al que ahora se suma la cosecha gruesa”, observó.

El referente de IEB Fondos anticipó que “el dólar podría pegar una escalada con esta suba de la inflación”, pero aclaró que “no se ve nada preocupante, sino para ajustar un poco”. A eso le agregó que “el Banco Central está comprando bastante y eso también da bastante tranquilidad”.

No obstante, puso el foco en el segundo semestre. “Hacia junio o julio habría que ver cómo sigue la dinámica, porque está el pago de intereses de amortización de la deuda y de dónde van a salir esos dólares”, apuntó y recordó que hace dos años hubo un blanqueo que influyó en el nivel de reservas.

Poniendo el foco en la gestión de Javier Milei, Broggi aseguró que “en materia económica y financiera, uno podría decir que se hicieron todos los deberes para que el riesgo país sea menos”, por lo cual analizó que “sin dudas la problemática política hace que el riesgo país tarde en comprimir porque son dos modelos completamente distintos y un recuerdo muy fresco de un modelo que no fue bueno y que hace poco reestructuró la deuda”.

Federico Broggi VIDEO

El FAL promete modernizar el mercado de capitales

Al referirse al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que impulsó el gobierno mediante la reforma laboral, Broggi reconoció que “es un tema que nos tiene fascinados” y explicó que va a estar integrado por las empresas y “va a ser usado para pagar desvinculaciones, fondeándose con aportes que se hacen a la seguridad social y se redistribuyen a este fondo separado, que es inembargable y neutro, no es una nueva erogación, para luego ser invertido”.

“Está bueno porque es más flujo para el mercado de capitales y es una modernización para el mercado financiero argentino. Cuando uno mira todo el mundo, hay fondos de pensiones y laborales en todos lados. De hecho, al mirar la penetración del mercado financiero en Argentina es muy baja y esto va a ayudar un montón”, comparó.

El referente de IEB consideró que es también un beneficio para las empresas. “Antes una empresa reaccionaba ante una desvinculación diciendo ‘a ver de dónde saco el importe para pagar’ y ahora lo va a tener planificado. Pasa de la reacción a la planificación y genera un ahorro a futuro”, precisó y afirmó que además supone un mayor flujo: “Cuando hay dinero en el mercado de capitales, el riesgo país baja, las empresas se financian más barato, y pueden hacer nuevos proyectos de inversión que generan trabajo directo e indirecto, con un crecimiento para la economía que trae generalmente mejores salarios”.

Mediante un cálculo basado en la masa salarial de las empresas, habló de un potencial de “entre 1.800 y 2.000 millones de dólares anuales, siempre y cuando no aumente además el empleo registrado”, por lo que consideró que la compañía “avanza en informar a los cliente y prepararse internamente en tecnología y recursos humanos a la espera de la reglamentación”.

Pensando a futuro, planteó que “en Argentina no hay fondos o inversores institucionales que tengan otros plazos” y agregó que el FAL “apunta a dar previsibilidad”. “No me sorprendería que, si es exitoso, salgan otros fondos distintos o se incentive que aparezcan otros fondos, porque desarrolla mucho más el mercado y no es lo mismo que esté todo el mercado pensando en un plazo que es mañana a que algunos inversores piensen a cinco años”.

Opciones de inversión

Al brindar recomendaciones a los inversores, Broggi aseveró que “un BCRA que compra dólares en un conflicto que merma ayuda a los bonos en dólares”, mientras como variantes en pesos mencionó a los instrumentos CER y se animó a ir por “una tasa fija un poco más larga”.

“La liquidez que hay en el sistema va a seguir y el diferencial de tasas entre una Lecap corta y un Boncap está muy alto. En algún momento el mercado lo va a empezar a mirar para que achique, ni hablar si el conflicto en Medio Oriente se resuelve, el precio de petróleo baja y las expectativas de inflación también”, resaltó.

En lo personal, destacó que IEB “está haciendo mucho foco en Ciclo Nova, un fondo en dólares con sesgo conservador” que apunta a otorgar un mayor rendimiento que los bonos del Tesoro estadounidense.

Finalmente, a futuro, Broggi se mostró “bastante optimista” y lanzó: “Quiero que haya más crédito hipotecario, que el mercado se desarrolle más, que se acerque más gente a invertir y generar un ahorro extra”.