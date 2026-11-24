El CEO de Philip Morris puso el foco en los cambios que impulsa la tecnología durante el primer panel de la Cita de CEOs de Ámbito Debate.

El CEO de Philip Morris , Demian Pintos , se refirió al desafío que implica la transformación tecnológica durante el primer panel de la Cita de CEOs de Ámbito Debate , que contó con la moderación del jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile .

Pintos trazó un balance de 2026, al que calificó como “positivo en general” y planteó tres facetas: “Comenzamos un año en forma difícil , con el consumo sufriendo mucho en general, con los salarios que venían por detrás de la devaluación y de la inflación . Sentimos el impacto, porque el consumidor pasó de un producto más costoso a uno más económico. Comenzamos a ver un cambio de tendencia a partir de agosto y esperemos que siga ”.

Al poner la mirada a futuro, trazó el segundo eje: la transformación. “ En mayo se dio un hito muy importante que fue la eliminación de la prohibición de todas las categorías libres de humo en Argentina , lo cual vuelve a poner al país al mismo nivel que Europa y Japón y esperamos que se dé pronto la apertura del registro para poder entregarlos y comercializarlos al consumidor adulto argentino”, indicó.

El CEO de Philip Morris sumó a esta mirada “el impacto regional que tiene la empresa” y apuntó: “Teníamos años que no exportábamos a otros mercados y por primera vez creemos que entre fin de año y principios del que viene vamos a hacerlo a México, Chile y otros mercados. Esto demuestra que volvemos a ganar competitividad y al mismo tiempo estamos viendo hacia fuera ”.

Al mirar el año que viene, Pintos admitió que “ va a ser un año movido, como todos los de elecciones ” y puso el foco en “trabajar la parte de la ingeniería financiera, porque somos una compañía que cotiza en la Bolsa de Valores americana”, tras lo cual indicó: “ Por primera vez estamos viendo más allá de 2027 y mirando a 2030 . Somos optimistas y creemos que la continuidad va a ayudar mucho a este proceso”.

En lo personal, planteó avanzar en “la transición a nuestros productos libres de humo” y detalló: “El hito más importante que queremos concretar es la plataforma IQOS en la primera parte del año, siendo Argentina el primer país del Cono Sur donde la lanzamos y comenzaríamos la transición que en Europa y Japón lleva más de 12 años”.

Asimismo, Pintos consideró que “en el caso de la industria automotriz, cuando traen una plataforma estás compitiendo con fábricas de todo el mundo” y analizó: “Hoy el cambio que vemos es pensar cómo nos volvemos competitivos bajando nuestros costos de conversión y viendo como competir con la región”.

“Ese primer paso es clave y la idea nuestra pasa por cómo convertir el centro de producción en Merlo para que fabrique cigarrillos tradicionales y comenzar a traer nuevas plataformas”, agregó.

La transformación tecnológica

Pintos sumó “el gran desafío de que se juntan tres transformaciones internas y externas muy grandes al mismo tiempo” y graficó: “Lo que viene detrás de la IA requiere una forma distinta de pensar y hacer las cosas, pero también la transformación económica del país y la transformación interna de los nuevos productos”.

“Es importante la parte cultural, cómo hacemos esta transformación parte del ADN de la empresa. Cómo creamos hábitos y cambiamos la cultura de la empresa. Hoy tenemos la posibilidad de ser curiosos en cualquier momento y tenemos la respuesta en la palma de la mano. Que se cuestionen los procesos que no funcionan y también los que llevan años funcionando muy bien”, reflejó.

Sobre los cambios de acuerdo a la composición etaria, admitió que “los jóvenes son nativos, pero cuando quitas la barrera del miedo, esa combinación de experiencia de muchos años con apertura a tecnologías lleva a resultados mucho mejores”.

La oportunidad de planificar a largo plazo

Al analizar los ejes puntuales para su tarea, Pintos identificó que “más que desafíos, hay una oportunidad muy grande de aprendizaje” y en esa línea llamó a “pasar de pensar solamente en un año a cómo planificás y proyectás a los próximos cinco o diez años, que es lo normal en los mercados donde el dólar no se devalúa todos los años o no ves inflaciones de doble dígito”.

A eso le añadió “cambiar la mentalidad de que vamos a volver a estar en un proceso” y apuntó: “Yo creo que no vamos a volver atrás”.

En cuanto a la situación a nivel local, Pintos sostuvo que hubo “un progreso grande” en este gobierno, aunque advirtió: “Todavía falta. Tenemos que asegurarnos que las reglas de juego son las mismas para todos los participantes del sector y hay muchos impuestos. Tenemos una base impositiva excesivamente alta que te hace complejo ser competitivo. Pero en los últimos dos años hay diálogo con el gobierno”.

Al matizar riesgos y oportunidades a futuro, Pintos planteó que “Argentina tiene la posibilidad más grande de posicionarse en un sitio clave a nivel mundial”, mientras advirtió: “El riesgo es volver hacia atrás”.