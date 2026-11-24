El director de BYD valoró la adopción de la electromovilidad durante su paso por el segundo panel de la Cita de CEOs de Ámbito Debate.

El director de BYD , Bernardo Fernández Paz , realizó un balance a un año de la llegada de la marca a Argentina y trazó desafíos para el 2022, al formar parte del segundo panel de la Cita de CEOs de Ámbito Debate , moderado por el editor de Economía de Ámbito, Juan Pablo Marino .

Fernández Paz definió a BYD como “una empresa de tecnología de origen chino que comenzó hace unos 30 años con la fabricación de baterías para celulares y hoy está en más de 120 países , dedicada a las nuevas energías”.

“ No solamente está la industria automotriz, sino todo lo relacionado a la electromovilidad . La diversificación llevó a buscar un objetivo claro de contribuir con la salud del planeta y reducir la temperatura en un grado, con la generación de energía solar, la fabricación de autos y de nuevas energías y muchos desarrollos tecnológicos que tienen que ver con la inteligencia artificial (IA) o los comandos de voz”, añadió.

Sobre la llegada de la marca al país, en octubre de 2025, comparó: “Pasaron muchas cosas. Un año en BYD son como tres en otras empresas, porque hacemos todo muy rápido y a nivel de excelencia . Recordemos que hace un año hablar de autos eléctricos en Argentina era una utopía y llegamos a comercializar 5.000 eléctricos puros”.

Al contar su día a día, Fernández Paz bromeó en que “está lleno de energía” y profundizó: “ Empezamos hace un año y hoy estamos entre las primeras diez empresas del país en venta de vehículos . Había un desafío muy grande, de llegar a Argentina solamente con eléctricos puros o híbridos enchufables y poder dar un servicio de primera”.

“El desafío es ese crecimiento exponencial que tenemos y, aparte de vender vehículos, tenemos que desarrollar la red de concesionarios. Hoy contamos con más de 20, vamos a terminar el año con 25 y es un desafío la cantidad de personal que vamos incorporando en forma exponencial en ventas, posventa y logística”, apuntó.

Con respecto al impacto en el trabajo, reconoció que “nos la pasamos siendo embajadores en cualquier asado de cómo funciona y dónde carga la nueva tecnología” y añadió: “Lo más desafiante es poder tener una dotación de 700 empleados en forma directa e indirecta que conozcan la tecnología y puedan difundirla para darle el mejor servicio al cliente. Pero para eso hay que capacitarlos en un mundo nuevo”.

Los autos eléctricos y el desarrollo de la red de carga

Fernández Paz ubicó en un rol central a la estrategia comercial de BYD. “Es una marca conocida a nivel mundial por sus productos y vinimos a Argentina como una filial directa, no como distribuidor. Entonces, rápidamente el cliente reconoció la marca, el producto y fuimos creciendo desde los tres productos más conocidos, como el Dolphin Mini, el Yuan Pro y la SUV híbrida Song Pro MY y fuimos incorporando y creciendo en el line up hasta ocho modelos a medida que nos íbamos haciendo más fuertes”, resaltó.

Al mismo tiempo, puso el foco en el desarrollo del negocio y se planteó “llegar a 50 concesionarios para el año que viene y seguir introduciendo segmentos”, aunque puso el foco en el cliente y afirmó: “Nos sentimos responsables de la red de carga y, en esa difusión, nuestros vehículos vienen con un cargador para tu casa y uno de viaje”.

Pensando en los usuarios interesados de cara a las vacaciones de verano, repasó que “de acá a la Costa Atlántica hay 11 cargadores y hay 15 hasta Córdoba” y remató: “Hay desarrollo, aunque quizás no se ve”.

Las particularidades del mercado automotor argentino

A su turno, Fernández Paz comparó la situación con el mercado automotor: “Argentina es muy fierrera y el desafío es explicarle que las nuevas tecnologías son superadoras”.

“El argentino pregunta por la potencia, la velocidad, si vas a tener repuestos o si se me va a romper con los caminos. La condición de manejo es muy particular, porque nos gusta andar largas distancias y rápido. Cuando transmitís eso a las casas matrices, te dicen que no se puede, pero en Argentina sí”, comparó.

Las perspectivas para 2027

De cara al año que viene, Fernández Paz resumió: “BYD está entre los cinco productores más grandes del mundo y pretendemos lograr lo mismo en Argentina en el corto plazo. Entendemos que 2027 va a ser muy importante para BYD”.

“Tenemos nuestra fábrica en Brasil que produce alrededor de 300.000 unidades que podría suplir la nuestra, anticipó y agregó: “Queremos seguir creciendo en segmentos de productos que no están en Argentina y la responsabilidad de llegar a cada argentino y darle la posibilidad de que pruebe las nuevas energías y exceder sus expectativas”.