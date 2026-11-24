El CEO de Adcap Asset Management y Wealth Management trazó su diagnóstico sobre el mercado de capitales en el tercer panel de la Cita de CEOs de Ámbito Debate.

El CEO de Adcap Asset Management y Wealth Management , Andrés Nobile , trazó un diagnóstico sobre la actualidad del mercado de capitales al participar del tercer panel de la Cita de CEOs de Ámbito Debate .

En el evento, moderado por el jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile , Nobile hizo su balance de 2026 y señaló: “En términos globales fue un muy buen año, sobre todo en el sector del mercado de capitales, con baja volatilidad, sobre todo en el primer semestre, y destacando la cantidad de emisiones de ON que colocó el mercado, que ha sido récord, y el aumento en el nivel de fondos de comunes de inversión ”.

Al mismo tiempo, admitió que “ termina con algún sinsabor por el lado de la suba del riesgo país y lo que ha implicado para el resto de los activos de la economía, por lo que se termina mirando 2027 con algunos desafíos”.

Al analizar el clima de negocios y las perspectivas para 2027, Nobile marcó que “una de las mejores variables para medirlo es el riesgo país, que de alguna manera nos está dando datos de los riesgos que implican las elecciones presidenciales , aunque también es un país que tiene un rumbo económico con un anclaje fiscal, una política monetaria contractiva y una lucha contra la inflación”.

“Los desafíos que marca el riesgo país tienen que ver con el crecimiento, que va a estar en el ojo de la tormenta dada la política monetaria y en ese contexto se van a desarrollar todos los negocios, tanto sectores cíclicos como el petrolero, la minería y los que abarcan a la economía argentina”, observó.

La oportunidad del mercado de capitales para apalancar proyectos

Nobile puso de relieve el potencial del mercado para apalancar proyectos y precisó que se verifica en “el volumen de ON, dominado por sectores de energía y minería que están liderando el tren del crecimiento”.

En lo relativo a Adcap, mencionó el desarrollo de “una plataforma para el financiamiento que permite acercar a este tipo de productos” y graficó: “La idea es que el mercado de capitales no solamente pueda nutrir a las empresas de financiamiento de corto plazo, sino que en algún momento podamos tener el lanzamiento de algunos fondos de infraestructura y podamos ofrecer la extensión de plazo, que es lo que necesita el mercado”.

“Falta un inversor de largo plazo como eran las AFJP. Hay un intento de regreso como el manejo de fondos a través del FAL. Argentina tiene que desarrollar un mercado que permita el ingreso de ese tipo de inversores para tener un nivel mayor de sofisticación”, mencionó como limitante.

El FAL y la falta de profundidad

Nobile aseguró que el FAL “es el primer escalón dentro de una serie de potenciales medidas que puedan venir a partir de 2028” y recordó que “es un negocio que por año son 2.000 millones de dólares y en cinco años tendremos más de 10.000”, al comparar que la industria de fondos hoy maneja 77.000 millones de dólares. “Es decir, que el FAL va a ser un jugador importante, pero no más grande que la industria”, precisó.

“A nuestro entender, vendrán después nuevos jugadores como fondos de retiro, ingreso de jugadores del exterior y tener un mercado de capitales mucho más rico. Creo que eso es lo que viene para la segunda etapa”, vaticinó.

Inteligencia artificial para la eficiencia

Sobre los desarrollos tecnológicos, Nobile puso de relieve que el grupo “incorpora inteligencia artificial en el segmento de eficientización de procesos”, pero precisó: “A la vez, lo sumamos en portafolios o modelos de portafolio de manera de poder ofrecerle a los clientes opciones en función de sus perfiles y de su nivel de tolerancia de riesgo”.

“Tradicionalmente la industria recibe muchas contrapartes. Hoy la mitad de las contrapartes tienen para ofrecer una alternativa de tecnología y ya se extiende la eficientización de vehículos, donde ubicar vehículos y colgarlos de determinadas subsidiarias o en forma independiente”, abundó el referente de Adcap.

Y remató: “Es tecnología destinada a aumentar la rentabilidad de clientes en portafolio y en estructuras jurídicas que me parece que es lo que se viene cada vez más en los próximos años”.